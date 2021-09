Miąższ ananasa... uchroni przed rakiem okrężnicy? Poznaj jego zadziwiające właściwości

Bromelaina to enzym, który rozkłada białka. Została ona zidentyfikowana pod koniec XIX wieku – a następnie zatwierdzona do leczenia obrzęków i stanów zapalnych. Wspomaga proces trawienia białek, odciążając pracę układu pokarmowego. Enzym ten wykazuje także działanie przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe oraz odtruwające. Jej doskonałym źródłem jest ananas.

Jak działa bromelanina?

W 2014 roku odkryto, że wraz z N-acetylocysteiną ma zdolność do leczenia ludzkich linii komórkowych raka przewodu pokarmowego. Pozytywne efekty prawdopodobnie wynikały z „zatrzymania cyklu komórkowego, apoptozy (zaplanowanej śmierci komórek) i degradacji niepotrzebnych lub dysfunkcyjnych składników komórkowych”.

W innym badaniu potwierdzono, że bromelaina zmniejsza proliferację komórek i sprzyja szybkiej dewastacji komórek rakowych, czyniąc je nieszkodliwymi. Oprócz silnego działania przeciwutleniającego obniżyła również ekspresję genów, które promują nowotwór. Ponadto odkryto, że bromelaina miała działanie cytotoksyczne na komórki raka żołądka i okrężnicy, ale pozostawia zdrowe komórki nietknięte.

Ananas to drogocenny składnik bromelainy

Decydując się na dodanie większych ilości ananasa do jadłospisu, skorzystasz z leczniczych właściwości bromelainy. W przeciwieństwie do działania leków farmaceutycznych, które działają na określony problem, składniki naturalne mają szerokie działanie profilaktyczne. Na przykład ananas dostarczy ci sporą ilość witaminy C, witamin z grupy B, manganu, magnezu, zdrowego dla serca potasu i beta-karotenu. Te składniki odżywcze pomagają m.in. w kontroli ciśnienia krwi i zapobieganiu astmie.

