Domowe sposoby na bolące kolana – okłady, kąpiele, masaże, ćwiczenia i dieta

Ból kolan nie jest jedynie przypadłością typową dla osób w podeszłym wieku. Z jego powodu cierpią także osoby młode, co ma związek m.in. z siedzącym trybem życia. Przewlekły ból kolan lub ból kolana to dolegliwość, która wymaga konsultacji lekarskiej oraz wykonania badań diagnostycznych. Z dolegliwościami bólowymi możemy walczyć na wiele różnych sposobów m.in. domowymi sposobami. W jaki sposób pokonać ból kolan i odzyskać radość z życia?

Dlaczego pojawia się ból kolan? Przyczyny dolegliwości

Ból stawów kolanowych to dolegliwość o rozmaitym podłożu. Często ma związek z wykonywaną pracą oraz trybem życia, a także nadwagą, która powoduje nadmierne obciążenie kończyn dolnych. Z bólem kolana zawsze powinniśmy zgłosić się do lekarza, bo może on wskazywać na poważne choroby np. reumatoidalne zapalenie stawów.

Ból kolana charakteryzuje się różnym nasileniem. Może pojawiać się np. po aktywności fizycznej, rano, po wstaniu z łóżka, po długim siedzeniu lub występować przewlekle. Charakter dolegliwości nie wskazuje na jej przyczynę, dlatego w celu zdiagnozowania podłoża problemu trzeba udać się do lekarza ortopedy i wykonać m.in. zdjęcie RTG oraz inne badania.

Najczęstsze przyczyny bólu kolan to m.in.:

mikrourazy, które prowadzą do zaburzeń w funkcjonowaniu stawu kolanowego,

postępujący proces zwyrodnieniowy,

przeciążenie kolan,

stan zapalny tkanek o rozmaitym podłożu np. zapalenie kaletki maziowej,

nadmierne obciążenie stawów kolanowych,

wykonywanie ciężkiej pracy fizycznej,

choroby o podłożu reumatoidalnym,

naderwanie więzadeł na skutek urazu np. upadku na kolano,

intensywne uprawianie niektórych sportów,

pęknięcie łąkotki,

złamania i zwichnięcia.

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nawet z pozoru niegroźny upadek, może okazać się przyczyną poważnych problemów z kolanami. Mikrourazy, na które narażone są kolana np. podczas biegania, uprawiania sportów wysiłkowych, pracy fizycznej, są jedną z najczęstszych przyczyn bólu stawów kolanowych.

Warto wiedzieć, że choć każdego dnia na kolana działają ogromne obciążenia, to ból może być związany także z chorobami przewlekłymi. Uciążliwe dolegliwości bólowe powoduje m.in. dna moczanowa oraz borelioza. Za ból kolan mogą także odpowiadać niekorzystne zmiany pogodowe, które wpływają na samopoczucie meteoropatów, powodując różne dolegliwości m.in. ból stawów kolanowych.

W przypadku bólu kolan trudno jest samemu zdiagnozować ich przyczynę i dobrać właściwy sposób leczenia. Zanim zastosujemy domowe metody redukowania dolegliwości bólowych, powinniśmy zgłosić się do lekarza. Doraźnie możemy stosować dostępne bez recepty leki, które mają działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, jednak na dłuższą metę nie są one wskazane, bo mogą doprowadzić m.in. do pogorszenia się ogólnego stanu zdrowia.

Jak bolą kolana i jakie objawy mogą towarzyszyć dolegliwościom bólowym?

Ból kolan może mieć różny charakter. Ból podczas chodzenia często odczuwany jest jako kłujący lub przeszywający. Kolana mogą także boleć podczas siedzenia – wówczas najczęściej odczuwany jest rwący lub piekący ból kolan. Niekiedy występuje chrupanie i nieprzyjemne przeskakiwanie w kolanie, które może doprowadzić do zachwiania równowagi i upadku oraz mogą pojawić się także inne objawy np. opuchlizna i zaczerwienienie skóry, a nawet podwyższona temperatura ciała. Jeżeli pojawiają się obrzęk, ocieplenie skóry, gorączka i zaczerwienienie, nie należy zwlekać z wizytą u lekarza!

Ból kolan to dolegliwość o różnym podłożu. Brak odpowiedniej diagnostyki i leczenia mogą doprowadzić do poważnego uszkodzenia stawu kolanowego oraz znacznego ograniczenia sprawności fizycznej.

Babcine sposoby na bolące kolana

Osoby dotknięte dolegliwościami bólowymi, szukają różnych sposobów, aby je złagodzić. Można w tym celu wykorzystać naturalne sposoby na bolące kolana, które zmniejszają stan zapalny, przywracają ruchomość stawów i pomagają przetrwać do czasu wizyty u lekarza.

Do domowych sposobów na ból kolan zaliczamy m.in.:

lecznicze kąpiele z dodatkiem solanek oraz ziołowych naparów,

gorące okłady,

zimne okłady,

okłady z liści białej kapusty,

masaże z zastosowaniem olejków eterycznych,

dietę, która usprawnia regenerację stawów,

ziołowe preparaty do stosowania zewnętrznego i suplementy diety,

ćwiczenia usprawniające funkcjonowanie stawów kolanowych.

Domowe sposoby na ból kolan – okłady i kąpiele

Jednym z częściej stosowanych sposobów na ból kolan są okłady i lecznicze kąpiele. Wybór odpowiedniej metody redukcji nieprzyjemnych dolegliwości zależy m.in. od przyczyny bólu oraz objawów, które mu towarzyszą.

Zimne okłady lub chłodzący kompres możemy zastosować w przypadku urazu, któremu towarzyszy opuchlizna kolana. Niska temperatura pomoże powstrzymać rozwój stanu zapalnego, który jest skutkiem np. skręcenia kolana oraz innych urazów mechanicznych. Ostry ból kolana po np. upadku wymaga ograniczenia ruchomości stawu oraz wykonania zdjęcia rentgenowskiego w celu sprawdzenia, czy nie doszło do złamania lub innego uszkodzenia w obrębie struktur stawu kolanowego. W przypadku urazu możemy także zastosować okład z roztworu octu winnego, który działa przeciwbólowo oraz zmniejsza obrzęk.

Gorące okłady nie są wskazane w przypadku urazu, bo nasilają one stan zapalny. Stosuje się je na bóle mięśni oraz nadmierne napięcie mięśniowe. Ciepły okład przykładamy do bolącego miejsca także w przypadku dolegliwości spowodowanych nadwrażliwością na zmiany pogody.

Z właściwości prozdrowotnych słyną okłady z liści białej kapusty, które należy schłodzić i zgnieść w rękach lub delikatnie rozbić, korzystając z tłuczka do mięsa. Wówczas z kapusty wycieknie sok, który działa przeciwzapalnie i ma silne właściwości przeciwbólowe oraz pomaga zredukować obrzęk. Okład z liści kapusty powinniśmy zabezpieczyć folią spożywczą, aby liście nie wysychały i obwinąć kolano bandażem elastycznym. Okład z liści kapusty na opuchnięte kolano można stosować na noc. Okłady z kapusty stosujemy do ustąpienia objawów.

Lecznicze kąpiele na bolące kolana sprawdzają się przede wszystkim w przypadku bólu spowodowanego zmianami reumatycznymi. Dolegliwości związane ze zwyrodnieniem stawów pomagają złagodzić kąpiele w roztworze solanki. Możemy go przygotować, wykorzystując mającą właściwości przeciwzapalne i właściwości przeciwbólowe sól uzdrowiskową. Kąpiele w solance kompleksowo wpływają na bolące stawy kolanowe – nie tylko redukują ból i stan zapalny, ale także zwiększają ruchomość i przyśpieszają regenerację stawów.

Domowe sposoby na ból kolan – masaże

Masaże z wykorzystaniem olejków eterycznych to kolejny ze skutecznych, domowych sposobów na bolące stawy kolanowe. W celu złagodzenia nieprzyjemnych dolegliwości możemy zdecydować się na masaż olejkiem eukaliptusowym, który przyjemnie chłodzi, działa przeciwbólowo oraz doskonale sprawdza się w celu redukowania stanów zapalnych. Podobnie działa masaż z zastosowaniem kilku kropel olejku miętowego.

Bolące stawy możemy również nacierać innymi olejkami eterycznymi np. olejkiem lawendowym i olejkiem rozmarynowym. Ważne: olejki eteryczne stosujemy w niewielkiej ilości (wystarczy zaledwie kilka kropli) po rozcieńczeniu olejem bazowym np. spożywczym olejem rzepakowym lub oliwą z oliwek. Jeżeli nie chcemy stosować olejów spożywczych, możemy do masażu wykorzystać oliwkę dla niemowląt.

W przypadku bólu stawów świetnie sprawdzi się również naturalna maść, w której składzie znajduje się np. żywokost lekarski i gojnik. Wyciągi z żywokostu i gojnika to od wieków znane i stosowane ekstrakty roślinne na ból oraz regenerację kości i stawów.

Bóle stawów – imbir

Na bolące kolana oraz ból innych stawów pomaga imbir. Ta wyjątkowa przyprawa doskonale wpływa nie tylko na odporność organizmu oraz schorzenia górnych i dolnych dróg oddechowych, ale również świetnie sprawdza się w przypadku m.in. bólu stawów o podłożu reumatycznym. Imbir wspomaga regenerację stawów oraz wykazuje działanie przeciwzapalne. Świeży lub suszony korzeń imbiru warto dodawać do różnych potraw, a także wykorzystać w celu przygotowywania zdrowych naparów. Jeżeli zależy nam na szybszym efekcie kuracji, to możemy przygotować leczniczy syrop z korzenia imbiru oraz korzenia kurkumy. Warto do niego dodać sok z cytryny oraz miód, co pozwoli nieco złagodzić ostry smak.

Imbir i kurkumę możemy zastosować na bolące kolano także w formie pasty, którą przygotujemy z suszonych przypraw oraz odrobiny oliwy lub startego korzenia imbiru i kurkumy. W przypadku stosowania pasty z kurkumy trzeba liczyć się, z tym że barwi ona skórę na intensywny, żółty kolor, dlatego warto wcześniej zastosować ochronną warstwę wazeliny.

Domowe sposoby na ból stawów – czosnek

Na bóle stawów kojąco wpływa także czosnek. Dzięki niemu możemy zniwelować ból oraz stan zapalny, który towarzyszy zarówno przewlekłym chorobom stawów, jak i urazom. Czosnek wykazuje działanie lecznicze m.in. w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów i choroby zwyrodnieniowej.

Ćwiczenia na bóle kolan

Aktywność fizyczna to zalecany sposób na bóle stawów. Dzięki niej możemy zmniejszyć ból kolan, który ma związek z siedzącym trybem życia, małą ilością ruchu, a także nadmiernym obciążeniem stawów.

Proste ćwiczenia na ból kolan warto wykonywać kilka razy dziennie. Nie są one szczególnie forsujące, dlatego polecane są zarówno dla osób młodych, jak i seniorów. Jeżeli nasz stan zdrowia wymaga odciążenia kolan, to najlepszym wyborem będą ćwiczenia w wodzie.

Ból kolan i związaną z nim sztywność możemy zmniejszyć, wykonując ćwiczenia rozciągające i wzmacniające mięśnie, których doborem powinien zająć się specjalista. Jest to bardzo ważne, bo ból może być spowodowany urazem stawu lub więzadła, który pogłębimy samodzielnie dobierając ćwiczenia lub ćwicząc w nieodpowiedni sposób.

Stosunkowo bezpieczne w przypadku bólu kolan są ćwiczenia rozciągające i wzmacniające mięsień czworogłowy uda, joga, tai chi, a także ćwiczenia na rowerku stacjonarnym.

Domowe sposoby na ból stawów – dieta na wzmocnienie stawów kolanowych

W walce z bólem stawów kolanowych pomocna okazuje się odpowiednio zbilansowana, zdrowa dieta. Powinna ona nie tylko redukować obciążającą stawy nadwagę, ale także dostarczać do organizmu substancje odżywcze, które w pozytywny sposób wpływają na zdrowie stawów. Jadłospis diety na ból kolan powinien uwzględniać:

chude mięso,

chudy nabiał,

tłuste ryby,

pełne zboża,

nasiona roślin strączkowych,

warzywa oraz owoce.

Korzystnie na stawy wpływa włączenie do diety produktów, które dostarczają budujące organizm białko, witaminę C oraz naturalny kolagen.

Ważna jest także odpowiednia podaż płynów, bo odwodnienie nasila ból stawów i prowadzi do ograniczenia ich ruchomości. Najlepiej zrezygnować z picia słodkich soków i napojów, nadmiaru kawy oraz czarnej herbaty na rzecz niegazowanej wody, zielonej herbaty i naparów ziołowych, które oczyszczają organizm z toksyn oraz usprawniają jego ogólne funkcjonowanie.

Kiedy udać się do lekarza z bólem kolan?

Bolące kolana utrudniają życie, dlatego powinniśmy zgłosić się do lekarza od razu, gdy zaczniemy odczuwać dolegliwości bólowe. Wizyta u lekarza jest niezbędna, gdy pojawia się zaczerwienienie i obrzęk stawów, co może świadczyć o poważnym urazie. Bolesność stawu podczas dotyku oraz ograniczenie jego ruchomości również wymagają konsultacji lekarskiej. Najlepiej z lekarzem konsultować każdą dolegliwość, na którą babcine sposoby okazują się nieskuteczne po kilku dniach stosowania.

