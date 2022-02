Potrzebna krew dla Ukrainy. Pomóc można w całej Polsce

Tuż po ataku Rosji na Ukrainę prezydent Wołodymyr Zełenski apelował o oddawanie krwi dla poszkodowanych. Przed ukraińskimi centrami krwiodawstwa zaczęły ustawiać się kolejki chętnych. Na pomoc ruszyli także Polacy, organizując akcję zbiórki krwi w kilku większych miastach. Pomóc może właściwie każdy, zgłaszając się do punktu poboru.

Krew dla ofiar wojny na Ukrainie. Zasady krwiodawstwa

Narodowe Centrum Krwi poinformowało, że publiczna służba krwi na bieżąco analizuje zmieniającą się sytuację oraz dostosowuje działania do aktualnych potrzeb w zakresie leczenia krwią i jej składnikami. Od strony technicznej krew trafia tam, gdzie jest aktualnie potrzebna. Oznacza to, że może zostać wykorzystana w Polsce lub zostać przekazana do innego potrzebującego ośrodka. Ponieważ zasoby krwi były na niskim poziomie przed atakiem Rosji zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, ponawiamy apel o oddawanie krwi. Płynu tego nie da się niczym zastąpić ani sztucznie wyprodukować – jest bezcenny.

facebook

Gdzie można oddać krew?

Krew można oddawać w dowolnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Oddziale Terenowym lub podczas mobilnej akcji pobierania krwi, niezależnie od miejsca zamieszkania. Najbliższe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa znajdziesz na stronie internetowej podanej pod tym adresem.

Kto może oddać krew – przeciwwskazania medyczne

Krew lub jej składniki mogą oddawać osoby pomiędzy 18 a 65 rokiem życia, które ważą co najmniej 50 kilogramów, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała, nie miały wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań (np. gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii) oraz nie były leczone krwią i jej składnikami.

Czytaj też:

Jak się przygotować do oddania krwi?Czytaj też:

Morfologia krwi - jak odczytać wyniki badania krwi?