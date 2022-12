Co oznacza gorąca głowa? 7 przyczyn, które nie są gorączką

Gorąca, rozpalona głowa może oznaczać wiele różnych schorzeń, które toczą się w obrębie organizmu. Najczęściej jest przyczyną infekcji wirusowych lub bakteryjnych, ale może oznaczać również inne jednostki chorobowe.

Dlaczego głowa jest gorąca?

Ciepła, rozpalona głowa lub nagłe uderzenie gorąca, na skutek którego policzki płoną, a czoło staje się rozpalone. Taki stan może być efektem chwilowej reakcji organizmu (np. na stres lub strach czy inne emocje), ale może trwać również dłużej. Czy to gorączka? Niekoniecznie, ale gorącej głowy nie należy bagatelizować.

Uczucie ciepła czy gorąca w głowie nie powinno występować u zdrowej osoby. Jeśli się pojawia, oznacza to, że w organizmie toczą się jakieś procesy chorobowe. Uderzenie gorąca mogą być związane ze stresem czy migreną, a zatem przyczynami, które nie zagrażają naszemu zdrowiu. Ale mogą również oznaczać poważniejsze schorzenia, które wymagają dokładnej diagnostyki.

Przyczyny gorącej głowy

Do najczęstszych przyczyn rozpalonej, gorącej głowy, zalicza się:

choroby tarczycy



zaburzenia neurologiczne

migrenę

gruźlicę

nadciśnienie

choroby kardiologiczne

menopauzę

nowotwory

Uderzenia gorąca a choroby tarczycy

Nagłe uderzenia gorąca mogą być powiązane z nadczynnością tarczycy. Pojawiają się wtedy nie te objawy, ale również inne, np. pocenie się czy kołatanie serca. W takiej sytuacji konieczne jest wykonanie badań diagnostycznych u lekarza pierwszego kontaktu. Może on skierować pacjenta do laboratorium, by zbadać poziom TSH, a także stężenie wolnych hormonów tarczycy (FT3 i FT4).

Następnie, gdy wyniki okażą się nieprawidłowe, lekarz rodzinny skieruje pacjenta do endokrynologa. Choroby tarczycy wymagają leczenia i przyjmowania leków, które pomagają unormować pracę gruczołu dokrewnego.

Gorąca głowa a migrena

Gorąca, rozpalona głowa, w której czujemy wyraźne pulsowanie, może być powiązana z migreną. Migrena to niezwykle silny ból głowy, któremu towarzyszą światłowstręt, mdłości, niekiedy wymioty. Chory często nie jest w stanie wstać z łóżka ani funkcjonować, a ból sprawia mu nawet poruszanie gałkami ocznymi.

Migrenowe bóle głowy częściej występują u kobiet niż u mężczyzn i mogą być powiązane z gospodarką hormonalną. Niekiedy nasilają się w czasie przyjmowania antykoncepcji hormonalnej. Jeśli zdarzają się często, warto udać się do neurologa i wykonać konieczne badania. Lekarz może też przepisać silniejsze leki na migreny, ponieważ zazwyczaj zwykłe środki przeciwbólowe nie przynoszą efektu i nie łagodzą bólu.

Rozpalona głowa a zaburzenia neurologiczne

Uczucie ciepła w głowie może być również powiązane z zaburzeniami neurologicznymi. Choroby takie jak Parkinson czy stwardnienie rozsiane mogą wywoływać uderzenia gorąca i wymagają pilnej diagnostyki, a także podjęcia leczenia. Na szczęście dziś medycyna dysponuje lekami, które pomagają spowolnić postępy tych chorób, dlatego warto podjąć leczenie jak najwcześniej.

Gorąca głowa a gruźlica

Uderzenia gorąca mogą wystąpić również w przypadku gruźlicy. Mimo że ta choroba występuje w społeczeństwach zachodnich rzadko, to rozpalona głowa jest jednym z jej charakterystycznych objawów. Bardzo często gorączka lub uderzenia gorąca pojawiają się w nocy, towarzyszy im też nadmierne pocenie. Oprócz tego występuje również kaszel.

Rozpalona głowa a nadciśnienie tętnicze

Choroby kardiologiczne, a także nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem układu sercowo-naczyniowego, mogą wywoływać objawy uderzenia gorąca. Takie objawy może wywołać również nadciśnienie tętnicze, zwłaszcza nagły wzrost ciśnienia.

Nie wolno tego bagatelizować, ale jak najszybciej udać się do lekarza rodzinnego. Najczęściej zaleca on regularne wykonywanie pomiarów ciśnienia, by sprawdzić, czy skok ciśnienia był jednorazowy czy też rzeczywiście oznacza on nadciśnienie tętnicze. Ciśnienie powinno się mierzyć regularnie, przynajmniej przez 2 tygodnie, najlepiej rano i wieczorem.

Jeśli okazuje się, że skoki ciśnienia są regularne, konieczna jest wizyta u kardiologa, wykonanie poważniejszych badań serca, np. EKG. Bardzo często trzeba przyjmować leki na nadciśnienie.

Gorąca głowa a inne choroby serca

Rozpalona głowa może oznaczać także inne schorzenia układu krążenia oraz serca. Często występuje przy podwyższonym poziomie cholesterolu, a to już oznacza, że konieczne jest jak najszybsze wykonanie badań. Lipidogram pomoże określić, czy cholesterol jest przekroczony jedynie nieznacznie (do redukcji wystarcza odpowiednia dieta oraz aktywność fizyczna) czy też mocno. W tym drugim przypadku konieczne jest przyjmowanie leków na podwyższony poziom cholesterolu.

Rozpalona głowa a menopauza

Uderzenia gorąca mogą być związane również z menopauzą. Klimakterium oznacza zmiany hormonalne w organizmie kobiety. Poziom estrogenów drastycznie się obniża, co powoduje szereg objawów takich jak nocne poty, uderzenia gorąca czy bóle głowy. Oprócz tego mogą wystąpić także niepokój oraz problemy z utrzymaniem prawidłowej wagi ciała.

Objawy menopauzy można łagodzić za pomocą diety bogatej w fitoestrogeny i składniki odżywcze, które poprawią funkcjonowanie gospodarki hormonalnej. Zaleca się również wdrożenie praktyk relaksacyjnych i zwiększenie wysiłku fizycznego. Te wszystkie zabiegi jednak nie wyeliminują uderzeń gorąca – są one fizjologiczne i miną dopiero wtedy, gdy zakończy się proces menopauzy.

Inne przyczyny uderzeń gorąca

Uczucie rozpalonej i gorącej głowy może pojawić się także na skutek... stresu, a także niewłaściwego trybu życia. Czasem przyczynia się do tego dieta, która jest bogata w ostre i rozgrzewające potrawy, np. takie jak chilli.

Stres z kolei jest czynnikiem, którego nie da się przewidzieć, bo nie wiadomo, kiedy wystąpi. Warto jednak nauczyć się panować nad stresem i wyciszać organizm. To pomaga łagodzić takie objawy, gdy sytuacja nas zaskoczy.

Kiedy udać się do lekarza?

Do lekarza warto wybrać się zawsze wtedy, gdy dolegliwości się przedłużają. Jeśli uderzenia gorąca i uczucie rozpalonej głowy występuje często, towarzyszą mu też nocne poty i inne objawy, koniecznie należy zgłosić się do lekarza rodzinnego. Lekarz przeprowadzi wywiad z pacjentem, a następnie zleci wykonanie odpowiednich badań i wdroży leczenie lub skieruje pacjenta do specjalisty.

