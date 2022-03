Wykryto u ciebie cukrzycę? Może być „tymczasowa”

Byłeś w szpitalu z powodu COVID-19 i przypadkiem wykryto u ciebie cukrzycę? To częsty ostatnio przypadek, który może jednak wskazywać na inny stan. Specjaliści od dłuższego czasu dociekają przyczyn wielu nowych przypadków cukrzycy. U pacjentów z koronawirusem może to wskazywać na niezdiagnozowane wcześniej problemy zdrowotne.

„Tymczasowa” cukrzyca po COVID-19

Wiadomo, że COVID-19 u osoby wcześniej chorej na cukrzycę oznacza większe ryzyko hospitalizacji, przyjęcia na oddział intensywnej terapii, mechanicznej wentylacji i zgonu. Jednak cukrzyca wykryta po COVID-19 może być czymś innym. Badacze z Massachusetts General Hospital (USA) twierdzą, że problem jest zwykle czasowy i jest efektem zakażenia.

„Jesteśmy przekonani, że stany zapalne powodowane przez COVID-19 mogą stanowić główną przyczynę diagnozowanych teraz przypadków” - mówi dr Sara Cromer, główna autorka publikacji, która ukazała się na łamach „Journal of Diabetes and Its Complications”.

To wniosek z obserwacji prawie 600 osób z objawami cukrzycy po przyjęciu do szpitala w trakcie pandemii, w 2020 roku. 78 z nich nie miało wcześniej zdiagnozowanej cukrzycy. W stosunku do osób, które wcześniej cukrzycę mieli rozpoznaną, ci pacjenci wyróżniali się niższym poziomem glukozy we krwi, ale cięższą postacią COVID-19. Po roku połowa z tych osób miała już normalny poziom glukozy i tylko 8 proc. wymagało podawania insuliny.

„Wskazuje to, że nowe przypadki cukrzycy mogą być przejściowe, związane z ostrym stresem spowodowanym infekcją Covid-19. Wniosek ten wspiera kliniczne argumenty, według których nowe przypadki cukrzycy są raczej powodowane przez insulino-oporność - niezdolność komórek do odpowiedniego wchłaniania glukozy z krwi w odpowiedzi na insulinę, co skutkuje podwyższonym poziomem glukozy we krwi - zamiast przez niedobór insuliny powodowany przez bezpośrednie i trwałe uszkodzenie produkujących insulinę komórek beta” - wyjaśnia dr Corner.

Diagnoza może być jednak prawdziwa

Tacy pacjenci mogą wymagać insuliny lub innych leków tylko przez krótki czas i krytyczne jest, aby byli bacznie obserwowani pod kątem poprawy stanu zdrowia. Badacze zwracają jednocześnie uwagę, że niektóre osoby z COVID-19 mogą mieć wcześniej niezdiagnozowaną, ale obecną cukrzycę, która zostaje rozpoznana dopiero po przyjęciu do szpitala z powodu infekcji.

Czytaj też:

Zastanawiasz się dlaczego ćwiczenia przychodzą ci z trudnością? Naukowcy odkryli co odpowiada za taki stanCzytaj też:

Co może oznaczać suchość w ustach?