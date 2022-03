Naturalne sposoby na hemoroidy – nasiadówki, okłady, dieta, higiena i inne

Choroba hemoroidalna dotyka osób w różnym wieku. Częściej diagnozowana jest u kobiet, co ma związek m.in. ze zmianami hormonalnymi w okresie ciąży i menopauzy, które sprzyjają występowaniu zaparć. Jak leczyć hemoroidy domowymi sposobami? O czym pamiętać, zmagając się z chorobą hemoroidalną?

Co warto wiedzieć o hemoroidach?

Hemoroidy, nazywane także guzkami krwawniczymi oraz żylakami odbytu, to naturalne struktury naczyniowe, które znajdują się w kanale odbytu. Ich zadaniem jest wspieranie działania zwieracza. Hemoroidy uczestniczą w prawidłowym wypróżnianiu się, zwiększając światło kanału odbytu podczas defekacji oraz zabezpieczając przed niekontrolowanym popuszczaniem kału na skutek np. wysiłku fizycznego.

Hemoroidy mają postać niewielkich poduszeczek, które napełniają się krwią, gdy kanał odbytu zostanie opróżniony z mas kałowych oraz zmniejszają swoją wielkość podczas defekacji, ułatwiając oddawanie stolca. Wyróżniamy hemoroidy wewnętrzne oraz hemoroidy zewnętrzne, co ma związek z położeniem struktur naczyniowych. Powiększone hemoroidy wywołują ból okolicy odbytu, a także inny dyskomfort np. pieczenie i świąd, co jest dla nas wskazówką, że powinniśmy udać się do proktologa w celu doboru odpowiedniej metody leczenia choroby hemoroidalnej.

Hemoroidy a choroba hemoroidalna

Jak już zostało wspomniane, hemoroidy to występujące u każdego z nas struktury naczyniowe. Niezmienione chorobowo hemoroidy są niewidoczne i niewyczuwalne oraz nie wywołują uciążliwych objawów. Choć występują u każdego z nas, to tylko część populacji cierpi z powodu związanych z nimi dolegliwości zdrowotnych. Choroba hemoroidalna związana jest z patologicznymi zmianami w obrębie hemoroidów, które pojawiają się na skutek działania różnych czynników. Początkowo choroba hemoroidalna może rozwijać się bezobjawowo lub wywoływać jedynie okresowe dolegliwości o niewielkim nasileniu, dlatego dość łatwo przeoczyć jej pierwsze objawy.

Pierwsze objawy choroby hemoroidalnej to m.in.:

pojawiający się podczas długiego siedzenia i po defekacji świąd odbytu,

ból okolicy odbytu,

nieprzyjemne pieczenie odbytu,

problem z oddaniem stolca, który związany jest towarzyszącym defekacji bólem.

Bagatelizując powyższe objawy, które wskazują na rozwijający się stan zapalny guzków krwawniczych oraz postępujące zmiany w układzie żylnym, narażamy się na szybki rozwój choroby hemoroidalnej.

Hemoroidy odbytu, w których obrębie pojawia się stan zapalny, mogą krwawić. Na krwawienie z hemoroidów wskazuje krew na papierze toaletowym oraz świeża krew, która widoczna jest na powierzchni oddanego stolca. Krwawienie świadczy o postępie choroby hemoroidalnej. Pojawia się m.in. podczas silnego parcia na stolec.

Powiększone guzki krwawnicze w znaczny sposób wpływa na codzienne funkcjonowanie. Ból okolic odbytu, świąd, pieczenie i problemy podczas oddawania stolca możemy złagodzić, stosując domowe sposoby na hemoroidy, które poprawiają przepływ krwi oraz redukują stan zapalny, działają przeciwbólowo i przyśpieszają gojenie. Zanim jednak zaczniemy walczyć z hemoroidami domowymi sposobami, powinniśmy poznać czynniki, które powodują, że guzki krwawnicze ulegają powiększeniu i zaczynają sprawiać problemy.

Przyczyny powstawania hemoroidów

Do głównych przyczyn powstawania hemoroidów, zaliczamy m.in.:

nadwagę i otyłość,

siedzący tryb życia,

częste zaparcia,

stosowanie diety bogatej w produkty wysoko przetworzone,

przewlekły stres, który w negatywny sposób wpływa na perystaltykę jelit.

Do głównych przyczyn hemoroidów zaliczamy także zmiany hormonalne w czasie ciąży oraz w okresie menopauzy. Hemoroidy w ciąży pojawiają się zwykle w trzecim trymestrze, jednak mogą zacząć dokuczać także wcześniej, co ma związek m.in. z występowaniem zaparć i genetycznych uwarunkowań do rozwoju tej dolegliwości. W przypadku kobiet ciężarnych, leczenie hemoroidów także domowymi sposobami trzeba skonsultować z lekarzem prowadzącym ciążę.

Czy domowe sposoby sprawdzą się na chorobę hemoroidalną?

Domowe sposoby na hemoroidy okazują się najskuteczniejsze w leczeniu hemoroidów, gdy choroba jest we wczesnym stadium rozwoju. Wyróżniamy kilka stopni zaawansowania choroby hemoroidalnej, a każdy z nich diagnozowany jest na podstawie występujących objawów. Domowe sposoby łagodzenia dolegliwości związanych z powiększonymi i obrzękniętymi guzkami krwawniczymi są zalecane w I i II stopniu zaawansowania choroby; w III i IV stopniu zaawansowania choroby hemoroidalnej leczenie żylaków odbytu najczęściej uwzględnia zabieg chirurgiczny, podczas którego usuwane są wypadające poza odbyt hemoroidy oraz żylaki odbytu, których nie da się już wprowadzić do kanału odbytu. Nie oznacza to jednak, że domowe sposoby na hemoroidy nie są zalecane na zaawansowanym stadium choroby, bo ich stosowanie znacząco przyśpiesza leczenie.

Ważne: jeżeli zaczniesz odpowiednio wcześnie stosować naturalne, domowe sposoby na hemoroidy, jest duża szansa, że unikniesz zabiegu chirurgicznego. Nie unikniesz jednak wizyty u lekarza, bo każda dolegliwość, która pojawia się w okolicach odbytu, musi zostać zbadana przez specjalistę.

Domowe sposoby na hemoroidy: nasiadówki, okłady i inne

W leczeniu objawów hemoroidów stosuje się przede wszystkim zioła, które mają silne działanie przeciwzapalne, zmniejszają obrzęki, łagodzą ból, hamują krwawienie, a także uszczelniają naczynia krwionośne i poprawiają przepływ krwi.

Tradycyjnie leczenie hemoroidów uwzględnia stosowanie naparu z kory dębu, która wykazuje właściwości przeciwzapalne, działa bakteriobójczo, łagodzi świąd i pieczenie, a także pomaga zredukować obrzęki. Napar z kory dębu może być stosowany zarówno do kąpieli, jak i nasiadówek oraz możemy go wykorzystać do przemywania okolicy odbytu.

Ciepłe kąpiele na hemoroidy przynoszą szybką ulgę w uciążliwych dolegliwościach. Oprócz kory dębu do leczenia objawów choroby hemoroidalnej można także stosować m.in. skrzyp polny, korzeń kozłka lekarskiego, kwiat arniki, liść melisy, korę wierzby oraz wyciąg z liści kasztanowca. Preparaty z kasztanowcem np. w formie tabletek, maści i czopków pozwalają poprawić stan naczyń krwionośnych oraz skutecznie wspomagają działanie innych ziół. Alternatywą dla ciepłych kąpieli są nasiadówki z naparów ziołowych.

Naturalne sposoby na hemoroidy uwzględniają również zimne okłady, które warto stosować, gdy chcemy szybko pozbyć się bólu i pieczenia w okolicach odbytu.

Co jeść, gdy cierpisz na chorobę hemoroidalną?

Prawidłowa dieta pomaga zapobiegać hemoroidom oraz łagodzi związane z nimi dolegliwości. Jest niezwykle ważnym elementem leczenia i powinna zostać zastosowana już na wczesnym etapie choroby.

Dieta na hemoroidy przeciwdziała zaparciom, które są jedną z przyczyn powstawania żylaków odbytu i uwzględnia m.in.

pełnoziarniste produkty zbożowe,

owoce drobnopestkowe,

świeże warzywa,

chudy nabiał,

chude mięso,

przyjmowanie dużej ilości płynów.

Z codziennego jadłospisu trzeba wyeliminować m.in. ostre przyprawy, kawę, czarną herbatę, słodycze i słone przekąski, potrawy tłuste i wzdymające, a także fast-foody. Nie jest zalecane picie alkoholu oraz palenie papierosów.

Hemoroidy a higiena intymna

Przy chorobie hemoroidalnej niezbędne jest przestrzeganie zasad higieny intymnej, co pozwoli ograniczyć rozwój stanu zapalnego i zabezpieczy przed powstawaniem zmian skórnych w okolicach odbytu, które związane są z podrażnieniem skóry oraz zakażeniami bakteryjnymi i grzybiczymi. Do higieny intymnej powinniśmy stosować środki o działaniu antyseptycznym – możemy np. przemywać skórę słabym roztworem nadmanganianu potasu, stosować specjalistyczne produkty myjące do higieny intymnej, a także korzystać z ziołowych naparów.

Kiedy należy udać się do lekarza?

Objawy hemoroidów zawsze wymagają zasięgnięcia porady lekarza, który oceni stopień zaawansowania choroby, a także wykona niezbędne badania, bo pozwalają one sprawdzić, czy nie mamy do czynienia z innymi schorzeniami np. zmianami o podłożu nowotworowym.

