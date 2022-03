5 błędów popełnianych przez kobiety w średnim wieku. Poznaj konsekwencje

Wiek średni to czas, w którym życie kobiet wypełnione jest wieloma obowiązkami i często pracą zawodową. Przekroczenie czterdziestki to dobry moment, aby zadbać o swoje zdrowie, przyjrzeć się złym i niezdrowym przyzwyczajeniom i wprowadzić poważne zmiany. Warto zacząć odżywiać się świadomie i zadbać o kondycję swojego ciała.

Zaakceptuj siebie

Jesteś w średnim wieku, a więc w połowie życia. Nieprzyznawanie się do swojego wieku lub brak akceptacji dla faktu, że starzenie się jest naturalnym procesem, jest poważnym błędem – wskazują eksperci. Zaakceptowanie naturalnych życiowych procesów, w tym starzenia się zwiększa poczucie własnej wartości i powoduje, że możemy skupić się na tym co istotne, a nie udowadniać, że wciąż jesteśmy młode.

Jak sobie pomóc?

Warto zacząć od najprostszych rzeczy. Jeśli w nie sypiasz regularnie, nadszedł czas, aby ponownie przemyśleć swoje nawyki związane ze snem. Zadbaj o to, żeby spać 7-9 godzin każdej nocy.

przyrostu masy ciała,

upośledzenia funkcji poznawczych,

zwiększenia ryzyka wystąpienia zwyrodnieniowych chorób neurologicznych, takich jak demencja i choroba Alzheimera.

Zobacz, jakich jeszcze błędów nie popełniać, żeby czuć się dobrze po czterdziestce:

Brak snu może prowadzić do:

Brak czasu dla siebie



Wypełniając wszystkie swoje obowiązki, możesz mieć trudności ze znalezieniem czasu dla siebie. Jeśli zdarza ci się, że po dniu pełnym pracy nie masz energii na żadne inne zadania, wprowadź do swojego grafiku godzinę dziennie tylko dla siebie. Może to być godzina medytacji, pisanie dziennika, spacer lub cokolwiek, co pomaga ci się zrelaksować.



Ignorowanie problemów z sercem



Regularnie kontroluj poziom ciśnienia krwi i cholesterolu. Blaszki miażdżycowe pojawiające się przy zbyt wysokich wartościach cholesterolu, mogą doprowadzić do zwężenia naczyń krwionośnych. Uniemożliwia to normalny przepływ krwi i tlenu, których potrzebuje serce. W konsekwencji może to prowadzić do ataku serca lub udaru mózgu.



Niewystarczająca ilość witaminy B 12

Witamina B12 jest, oprócz wapnia i witaminy D, konieczna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zadbaj w diecie o produkty bogate w witaminy, takie jak: jaja, mięso, nabiał i ryby – podpowiadają eksperci.





Zła pielęgnacja włosów



W każdym wieku możesz mieć piękne włosy. Musisz tylko odpowiednio o nie zadbać. Wybierz fryzurę i kolor odpowiednie do twojego typu urody!



Brak samoakceptacji

Zaakceptuj to, że się starzejesz. Brak akceptacji dla samej siebie pozbawia cię spokoju psychicznego i pieniędzy. Uświadom sobie jakie korzyści niesie ze sobą dojrzałość. Możesz dzielić się z innymi doświadczeniem i nie musisz niczego udowadniać.Czytaj też:

