Zmęczenie nie musi być nieodłącznym objawem menopauzy. Jak sobie z nim poradzić?

Przewlekłe zmęczenie to nawracającego uczucie, które nie ustępuje pomimo odpoczynku. Objawia się ciągłym poczuciem senności, brakiem energii, rozdrażnieniem i brakiem koncentracji, które mają negatywny wpływ na aktywność zawodową i społeczną. Nie da się ukryć, że męczenie i menopauza często idą w parze – wskazują specjaliści.

Produkcja energii w organizmie

Aby zrozumieć, czym jest zmęczenie, trzeba wiedzieć, w jaki sposób organizm wytwarza energię. Za produkcję energii ze składników odżywczych w naszym ciele odpowiadają mitochondria, które porównywane są do maleńkich elektrowni. „Energetyczną walutę” stanowi ATP, czyli adenozynotrójfosforan. Mitochondria tworzą cenne zasoby energii, a nasze ciało "wydaje" cząsteczki ATP, na przykład, żeby przejść przez pokój, pomyśleć, czy strawić jedzenie. Jeśli jesteś zmęczony, oznacza to, że twoje mitochondria nie działają sprawnie.

Menopauza wiąże się również z zaburzeniami gospodarki hormonalnej

W miarę zbliżania się menopauzy jajniki wytwarzają mniej hormonu zwanego estrogenem. Kiedy ten spadek nastąpi, cykl menstruacyjny zaczyna się zmieniać. Staje się nieregularny, a następnie zanika. Spadek poziomu estrogenu powoduje też tendencję do gromadzenia tłuszczu, zwłaszcza w okolicy brzucha. Dzieje się tak dlatego, że kiedy jajniki przestają produkować estrogen, ciało szuka go gdzie indziej, a jedynym innym miejscem, które generuje te hormony, są komórki tłuszczowe brzucha. W okresie menopauzy wiele u kobiet występują zaburzenia poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu. Zarówno brak równowagi hormonów płciowych, jak i hormonów stresu przyczyniają się do odczuwania ciągłego zmęczenia.

Równowaga hormonalna zaczyna się od zdrowej diety

Równowaga hormonalna zaczyna się od zdrowej diety – wskazują specjaliści. Doradzają, żeby w okresie menopauzy włączyć do codziennego jadłospisu pełnowartościowe produkty:

owoce,

warzywa,

błonnik,

produkty z pełnego przemiału.

Należy również ograniczyć ilość spożywanego cukru. Prawidłowy sposób odżywiania w znaczący sposób wspomaga gospodarkę hormonalną w okresie menopauzy – wskazują lekarze.

Wyeliminuj toksyny

Innym powodem, dla którego mitochondria mogą mieć trudności z uzyskaniem wystarczającej ilości energii, są toksyny przyswajane wraz z jedzeniem, wodą, zanieczyszczonym powietrzem. Ich obecność zakłóca produkcję ATP i powoduje stan zapalny w całym ciele. Organizm, żeby poradzić sobie z tą sytuacją, musi wydać więcej energii, zużywając cenne zasoby energii. Specjaliści zalecają w okresie menopauzy:

jedzenie ekologicznych i lokalnie hodowanych produktów, które pomaga w wyeliminowaniu wszelkich toksyn z diety,

unikanie przetworzonej żywności,

picie wyłącznie filtrowanej wody,

używanie naturalnych produktów wolnych od parabenów, ftalanów, laurylosiarczanu sodu, sztucznych zapachów, barwników i konserwantów.

