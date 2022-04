Zawód, bez którego nie istniałby stomatolog. To oni decydują o naszym uśmiechu

Na przestrzeni ostatnich lat innowacje szturmem wdarły się w świat techniki dentystycznej, a cyfrowe technologie wykorzystywane dziś do tworzenia implantów, koron, mostów czy protez zaczynają przypominać te z filmów science fiction. Dzięki temu praca techników dentystycznych stała się nie tylko prostsza i szybsza, ale i bardziej precyzyjna. – Technologia cyfrowa to jednak nie wszystko. Ręka technika dentystycznego – jego oko i wiedza – zawsze będą potrzebne – podkreśla Katarzyna Hendzel-Subotowicz z laboratorium Denta-Port.

Kim jest technik dentystyczny?

– Technik dentystyczny to osoba, która stoi w cieniu. Często zdarza się, że pacjenci nawet nie wiedzą, że ktoś taki istnieje. Tymczasem zawód technika dentystycznego jest ważny dlatego, że bez niego nie powstałaby większość uzupełnień protetycznych. Lekarze mogą wykonywać część drobnych prac, ale całą protetykę, wszystkie prace dotyczące implantologii i estetyki, jak np. licówki i korony, są wytwarzane właśnie rękami technika w pracowni protetycznej – mówiła Katarzyna Hendzel-Subotowicz, technik dentystyczny.

Techników dentystycznych jest w Polsce około 10 tys. To jedna z nielicznych profesji branży medycznej, która nie ma bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Ma za to szeroki kontakt z nowymi technologiami, ponieważ na przestrzeni ostatnich 20 lat innowacje sprzętowe i cyfrowe rozwiązania szturmem wdarły się w świat techniki dentystycznej, umożliwiając wykonanie coraz bardziej precyzyjnych i bardziej estetycznych prac protetycznych, odbudowujących zniszczone lub utracone zęby.

– Technologie cyfrowe bardzo wspierają pracę techników dentystycznych. Zaczęliśmy postrzegać je jako bardzo pomocne, ponieważ one faktycznie ułatwiają naszą pracę, przyspieszają ją, a nawet zastępują w niektórych elementach – mówi technik dentystyczny z laboratorium Denta-Port.

Cyfrowe technologia w stomatologii

Jedną z ważniejszych technologii, które wspierają dziś pracę techników, są systemy CAD/CAM, które pozwalają komputerowo zaprojektować i wyciąć uzupełnienie protetyczne, np. korony, mosty i całkowite lub częściowe protezy, nawet w ciągu kilku godzin. Dzięki temu technik nie musi już korzystać z tradycyjnych – woskowych lub kompozytowych – metod, które zajmują o wiele więcej czasu. Zastosowanie tej technologii skraca też czas leczenia, a przy tym znacznie zwiększa precyzję i dokładność dopasowania uzupełnienia protetycznego.

– W pracowni protetycznej używamy dziś m.in. skanerów i drukarek do drukowania modeli w formie 3D z żywic odpowiedniej jakości, przeznaczonych do pracy na wyrobach medycznych. Mamy też frezarki, którymi frezujemy w nowoczesnych materiałach, z których wykonujemy uzupełnienia protetyczne, jak np. tlenek cyrkonu czy dwukrzemian litu. Używamy również laserów do wytwarzania konstrukcji, na które później nakłada się ceramikę. Możemy w bardzo dużym powiększeniu – dzięki pomocy skanera i specjalnych programów do projektowania uzupełnień protetycznych – tę pracę wykonać – wyjaśnia Katarzyna Hendzel-Subotowicz.

Cyfrowej obróbce podlegają dziś również m.in. implanty i ich uzupełnienia, które są wytwarzane indywidualnie dla każdego pacjenta i mają np. aktywną powierzchnię przyspieszającą gojenie, która pobudza okalające tkanki kostne do wzrostu. Znacznie różnią się one od tych implantów, które były stosowane jeszcze chociażby 10 lat temu i obecnie nie są już nawet produkowane.

– Dziś te technologie związane z implantologią są coraz bardziej dostępne i coraz łatwiej można je zaadaptować dla każdego pacjenta – mówi technik dentystyczny z laboratorium Denta-Port.

Dobry technik dentystyczny zawsze będzie potrzebny

Jak podkreśla, choć technologie cyfrowe są coraz popularniejsze w pracy techników dentystycznych, to wciąż nie są jednak w stanie zastąpić wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji niezbędnych, żeby prawidłowo wykonać prace protetyczne.

– Ręka technika dentystycznego – jego oko i wiedza – zawsze będą potrzebne. Technologia cyfrowa to niejedyne narzędzie, my musimy doskonale znać np. budowę, anatomię i morfologię zęba, żeby móc odtworzyć go w świecie cyfrowym. Oczywiście skanowanie komputerowe bardzo pomaga, poprawia precyzję, natomiast ta praca cały czas jest pracą manualną, wytwarzaną ludzkimi rękoma. Technika dentystyczna wspierana przez technologie cyfrowe rozwija się bardzo szybko, jednak cały czas zależy od pracy ludzkich rąk – podkreśla Katarzyna Hendzel-Subotowicz.