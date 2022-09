Na jak długo wystarczy ci witaminy D po wakacjach? Eksperci tłumaczą

Powodem powszechnego deficytu witaminy D w Polsce jest przede wszystkim położenie geograficzne naszego kraju. W przeważającej części organizm człowieka produkuje ją sam, ale do tego potrzebuje słońca – promieniowania UVB. W naszej strefie geograficznej, ze względu na kąt padania promieni słonecznych, od września do kwietnia jest tego promieniowania za mało, by witamina mogła być wyprodukowana w skórze, nawet w słoneczne dni. Latem z kolei jej syntezę blokują kremy z filtrem, coraz częściej słusznie używane (chronią przed groźnymi nowotworami skóry).

Dlaczego witamina D jest ważna?

– Witamina D jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Receptory dla aktywnej formy witaminy D są obecnie niemal we wszystkich komórkach, nawet ośrodkowego układu nerwowego – tłumaczy dr hab. n. med. Anna Antosik-Wójcińska.

Ekspertka przekonuje, że korzyści zdrowotne wynikające z odpowiedniego poziomu tej witaminy w organizmie nie dotyczą tylko zdrowia kości, ale również obniżają ryzyko wielu chorób m.in. grypy czy gruźlicy, a także chorób autoimmunologicznych – cukrzycy typu 1, stwardnienia rozsianego, reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby Crohna oraz związanych z niewłaściwym funkcjonowaniem układu sercowo-naczyniowego (nadciśnienie, miażdżyca, zawał, udar).

Jak długo witamina D utrzyma się w organizmie?

– Wiele osób sądzi, że skoro w okresie letnim przebywa przez dłuższą część dnia na zewnątrz, to nie ma problemu z niskim poziomem witaminy D. Nic bardziej mylnego – bez odpowiedniej suplementacji i uwzględnieniu jej w diecie narażamy się na poważne komplikacje zdrowotne – dodaje dr Antosik-Wójcińska.

Nawet jeśli latem udało nam się dzięki słońcu uzupełnić braki witaminy D, to utrzyma się ona w organizmie tylko przez 2-3 miesiące, zatem późną jesienią będziemy mieć już jej za mało.

– Zalecana dawka zależy od wieku i masy ciała – dla dzieci i młodzieży to odpowiednio 600-1000 i 800-1000 jednostek na dobę dla osób dorosłych i seniorów 65-75 lat – 800-2000 jednostek na dobę. Seniorzy powyżej 75 lat powinni suplementować witaminę D w dawce 2000-4000 jednostek/dobę przez cały rok. Z kolei kobietom w ciąży bądź karmiącym zaleca się stosowanie 2000 jednostek witaminy D na dobę. Dla każdego pacjenta dawka witaminy D powinna być dobrana do jego potrzeb, dlatego należy skonsultować ją z lekarzem – wyjaśnia Marzena Wierzbicka, medical advisor w firmie Biofarm, która jest inicjatorem akcji „Dbaj o zdrowie”.

Badania poziomu witaminy D... na plaży

W ramach akcji „Dbaj zdrowie”, w sierpniu br. na polskich plażach przeprowadzono wśród ochotników pomiar witaminy D w organizmach. Jej niski poziom zdiagnozowano blisko 40 proc. z nich — i to pod koniec okresu, w którym nasłonecznienie jest optymalne dla jej naturalnej, skórnej syntezy. Z drugiej strony, rażący niedobór stwierdzono u niewielkiego odsetka pacjentów, co prawdopodobnie ma związek z rosnącą wiedzą na temat skutków niedoboru witaminy D oraz potrzebą jej suplementacji.

Czytaj też:

Daj wątrobie odpocząć. Ile trzeba czasu, aby się zregenerowała?