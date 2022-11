Uważaj na te szampony! Zawierają rakotwórczą substancję

Producentem serii suchych szamponów do włosów jest firma Unilevel. Kosmetyki zawierające benzen znikły już ze sklepowych sklepów. Ci, którzy zakupili produkty tej firmy, mają prawo je oddać i otrzymać zwrot kosztów. Decyzja dotyczy kosmetyków wyprodukowanych przed październikiem 2021. Na liście znajdziemy znane marki, takie jak Dove, TRESemmé, Nexxus czy Suave. Rozprowadzane są głównie na amerykańskim rynku, ale można było je kupić również przez portale internetowe.

Co to jest benzen i dlaczego może być szkodliwy dla zdrowia?

Benzen jest trującą substancją uznawaną za rakotwórczą. Wykorzystuje się go m.in. do produktu niektórych smarów, barwników czy detergentów. Eksperci przestrzegają, że benzen w zbyt dużych dawkach może prowadzić m.in. do:

Nie ma doniesień o niepożądanych skutkach stosowania suchych szamponów z benzenem

Do tej pory nie ma informacji o wystąpieniu niepożądanych skutków związanych z używaniem szamponów. Potencjalna ilość benzenu w kosmetykach nie powinna powodować żadnych negatywnych konsekwencji zdrowotnych – uspokaja producent. Mimo to zaleca jednak, aby przestać z nich korzystać. Zaznacza także, że ostrzeżenie nie dotyczy pozostałych produktów firmy.

Jak działa suchy szampon?

Suchy szampon to kosmetyk, który zrewolucjonizował rynek. Pozwala odświeżyć włosy i przywrócić im prawidłową objętość bez konieczności mycia. Działa zupełnie inaczej niż tradycyjny szampon, który oczyszcza włosy i skórę głowy z zanieczyszczeń, łoju i resztek produktów stylizacyjnych. Nie usuwa z włosów łoju i nadmiaru sebum, tylko je maskuje. Pochłania nadmiar łoju na zasadzie absorpcji, czyli wiązania cząsteczek. Z tego względu nie zaleca się zastępowania suchym szamponem tradycyjnych produktów do mycia włosów. Warto natomiast stosować go jako uzupełnienie pielęgnacji np. w wyjątkowych sytuacjach czy na wyjeździe, gdy chcemy szybko odświeżyć włosy lub dodać im objętości.

Czytaj też:

Włosy można rozciągnąć nawet o 10 procent. Jakie jeszcze mają właściwości?Czytaj też:

Naturalny szampon, czyli jaki? Skład nam prawdę powie