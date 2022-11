Ta maść pomoże przy bólach stawów, mięśni i kręgosłupa. Kosztuje kilka złotych

Maść tygrysia to maść zawierająca m.in. olej z kamfory o działaniu przeciwbólowym i rozgrzewającym. Od dawna stosuje się ją do łagodzenia bólów stawów i mięśni, łagodzenia objawów migreny czy bólu ucha. Warto wiedzieć, jak stosować maść tygrysią, bo jest niezwykle skuteczna, a do tego tania – kosztuje jedynie kilka złotych.

Co to jest maść tygrysia?

Maść tygrysia to maść, którą kupimy w aptece w charakterystycznym pudełku z wizerunkiem tygrysa. Znajdują się w niej olejki eteryczne (m.in. goździkowy czy eukaliptusowy), kamfora oraz mentol. Składniki te działają przeciwbólowo i przeciwzapalnie, dlatego łagodzą bóle rozmaitego pochodzenia. Maść można stosować już od 3. roku życia.

5 zastosowań maści tygrysiej

Na co pomaga maść tygrysia? Warto sięgnąć po nią zwłaszcza w przypadku:

bólu mięśni – maść działa przeciwbólowo i rozgrzewająco, dlatego warto nacierać nią obolałe miejsca. Pomoże przy bólach spowodowanych nadmiernym wysiłkiem fizycznym, zmęczonych i obolałych mięśniach. Maść ta sprawdzi się także przy urazach np. zwichnięciach kończyn

bólu kręgosłupa – zwyrodnienia kręgosłupa często powodują dotkliwy ból. Aby go złagodzić, warto nie tylko dbać o kręgosłup i go rozciągać, ale również nacierać rozgrzewającymi preparatami. Maść tygrysia może pomóc zwalczyć bóle lędźwiowe czy bóle w odcinku szyjnym, które są bardzo dotkliwe

bólów reumatycznych – reumatyczne bóle stawów mogą powodować trudności z poruszaniem się, ograniczać ruchomość i powodować tzw. sztywność stawów. Aby temu zapobiec, należy regularnie ćwiczyć, korzystać z rehabilitacji lub uprawiać sport. Przy nagłym bólu warto rozgrzać stawy, wmasowując w nie maść

bólu zatok – zapalenie zatok wywołuje dotkliwy ból głowy zlokalizowany w obrębie płatu czołowego. Wiele osób czuje się wtedy tak, jakby przebywało pod wodą, a uczucie rozpierania zatok utrudnia im codzienne funkcjonowanie. Zatoki warto rozgrzewać, by rozrzedzić zalegającą w nich wydzielinę i zmniejszyć stan zapalny. Można to robić za pomocą ciepłych okładów np. z soli kuchennej, można również nacierać je maścią tygrysią

bólach menstruacyjnych – maść można wmasować w skórę, by złagodzić bóle towarzyszące menstruacji. U kobiet, u których miesiączka objawia się bólami kręgosłupa, można wcierać ją także w odcinek lędźwiowy

Przy stosowaniu maści tygrysiej warto pamiętać, że nie powinna mieć ona żadnego kontaktu ze śluzówką. Nie wolno wcierać jej w błony śluzowe, wprowadzać do nosa czy do ucha. Przy katarze można za to nacierać nią skronie lub ewentualnie dodać jej do ciepłej wody, by zrobić inhalację.

