Światowy dzień AIDS. Mamy dostęp do najbardziej innowacyjnych terapii HIV

Wśród krajów UE, Polska ma jeden z najniższych współczynników testowania na HIV na 1 000 mieszkańców. Co roku pod kątem tego zakażenia bada się tylko ok. 1% populacji, co jak podają eksperci może mieć wpływ na rosnącą liczbę nowych przypadków HIV.

Z okazji Światowego Dnia AIDS, obchodzonego 1 grudnia, eksperci przypominają, że wczesne wykrycie wirusa i wdrożenie odpowiedniego leczenia pozwala osobie seropozytywnej dożyć podobnego wieku jak przeciętnie w populacji. Takie działanie stanowi istotny element profilaktyki i pozwala minimalizować ryzyko zakażenia innych osób. Rok 2022 rekordowy pod względem ilości dodatnich wyników HIV Z danych globalnych wynika, że na świecie wzrasta dostępność terapii antyretrowirusowych, co przekłada się na zmniejszenie liczby zgonów związanych z AIDS o 68% od szczytu w 2004 r.ii Jak podają eksperci pacjenci prawidłowo i systematycznie leczeni przez co najmniej 6 miesięcy nie stanowią zagrożenia dla innych osób. – Mówimy tu o zasadzie niewykrywalny = niezakaźny. Oznacza to, że pacjent dobrze leczony ma szansę na osiągniecie supresji wirusa, czyli niewykrywalnego poziomu wirusa we krwi i nie zakaża innych osób drogą seksualną – wyjaśnia prof. Alicja Wiercińska-Drapało, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny. I dodaje: Obecnie dysponujemy szerokim wachlarzem terapii, które możemy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjentów i dzięki temu skutecznie ich leczyć i utrzymać w terapii. Pojawiające się innowacje jak np. niedawno wprowadzona dwulekowa terapia iniekcyjna ograniczająca liczbę i częstotliwość podań leku do kilku razy w roku, są kolejnym krokiem w stronę uelastycznienia schematów leczenia antyretrowirusowego. Jednak nawet najlepsze leki nie pomogą, jeżeli nie będziemy promować testowania HIV wśród osób aktywnych seksualnie, a zakażenie HIV będzie wykrywane w późnym stadium, często już z ciężkimi objawami upośledzenia odporności, czyli w stadium AIDS. Wczesne wykrycie wirusa HIV umożliwia szybsze wdrożenie leczenia i mniej konsekwencji zdrowotnych zarówno dla pacjentów, jak i dla całej populacji. Kto testuje się na HIV? Niestety, z dostępnych badań kwestionariuszowych wynika, że w Polsce przynajmniej raz w życiu test na HIV zrobiło tylko 9 % Polaków. – Tak mały odsetek wykonywanych testów zwiększa ryzyko transmisji zakażenia przez osoby nieświadome swojego statusu serologicznego. Ten rok już zaliczamy do rekordowych z liczbą 1 910 nowo wykrytych zakażeń tylko do końca października, w porównaniu do 1 173 w całym 2021 r. – mówi dr n. społ. Magdalena Ankiersztejn – Bartczak, prezeska Fundacji Edukacji Społecznej. Przyczyny tej sytuacji upatruje się głównie w regresie społecznej wiedzy nt. HIV – Ludzie nie wiedzą, jakie są drogi zakażenia, nie przyjmują do wiadomości, że dominującą drogą zakażenia są kontakty seksualne, także heteroseksualne. Z drugiej strony wiele osób myśli, że problem ich w ogóle nie dotyczy. A tak naprawdę wchodząc w każdy nowy związek powinniśmy zrobić test – mówi dr n. społ. Magdalena Ankiersztejn – Bartczak i podkreśla – Lepiej go wykonać i poznać swój status serologiczny, niż żyć z HIV i nie wiedzieć. Źródła: Marta Niedźwiedzka-Stadnik, Ewa Nowakowska-Radziwonka, Magdalena Rosińska, Anna Marzec-Bogusławska, TREND BADAŃ ANTY-HIV W POLSCE W PORÓWNANIU Z OKRESEM PANDEMII COVID-19, PRZEGL EPIDEMIOL 2022;76(2): 255-266

