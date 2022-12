Cierpisz na migreny? Mogą odpowiadać za to twoje nawyki żywieniowe

Migreny i napięciowe bóle głowy mogą trwale utrudniać samopoczucie i wyłączać chorego z codzienności. Bólom głowy najczęściej towarzyszy światłowstręt, mdłości, nadmierna reaktywność na bodźce. Mogą pojawić się także parestezje. Migreny mogą mieć różne podłoże, u kobiet często wywołują je wahania hormonalne, zaburzenia cyklu menstruacyjnego czy antykoncepcja hormonalna. Okazuje się jednak, że mogą one wynikać również z nieodpowiednich nawyków żywieniowych.

Migrena a sposób odżywiania

Badania opublikowane w „Nutritional Neuroscience” wskazują, że istnieje silny związek między występowaniem bardzo silnych bólów głowy a dietą. Autorzy badania przeanalizowali dane 8953 uczestników badania i okazało się, że istnieją korelacje między ich sposobem odżywiania a pojawianiem się migren. Wielu z nich cierpiało na umiarkowane lub ciężkie niedożywienie, a w ich diecie brakowało składników mineralnych.

Na pojawianie się migren może mieć wpływ brak witamin z grupy B w diecie, witaminy C lub witaminy K. Bóle głowy może powodować również brak w diecie błonnika pokarmowego, potasu, magnezu czy selenu.

Migrena a poziom cukru we krwi

Jak wynika z badań, zbyt duży spadek poziomu cukru we krwi może także powodować bóle głowy. Robienie sobie zbyt długich przerw między posiłkami, objadanie się przekąskami bogatymi w cukry i węglowodany proste przyczyniają się do gwałtownych skoków i spadków cukru w organizmie. Aby temu zapobiec i jednocześnie zmniejszyć ryzyko występowania bólów głowy, warto jeść regularne i zdrowe posiłki bogate w węglowodany złożone i błonnik, co pomaga zapobiec spadkom cukru.

Jak zmniejszyć ryzyko występowania migren?

Aby zmniejszyć ryzyko występowania bólów głowy, warto wykluczyć pewne grupy produktów z diety. Migrenom mogą sprzyjać:

nabiał

sery żółte

czekolada

czerwone wino

cytrusy

słodycze

Warto za to wprowadzić do diety:

zielone warzywa bogate w witaminy z grupy B i kwas foliowy

warzywa strączkowe

zielone warzywa, sałaty

produkty pełnoziarniste bogate w błonnik

płatki, otręby, kasze

ryby

Czytaj też:

Co to jest budzikowy ból głowy? Dowiedz się, jakie mogą być jego przyczynyCzytaj też:

Ta maść pomoże przy bólach stawów, mięśni i kręgosłupa. Kosztuje kilka złotych