Suchy nos utrudnia oddychanie. Jak nawilżyć śluzówkę i zwalczyć suchość w nosie?

Suchość w nosie utrudnia oddychanie i codzienne funkcjonowanie. Wysuszona śluzówka może mieć różne podłoże, ale nie należy jej lekceważyć, bo przyczynia się do osłabienia odporności i może potęgować przenikanie wirusów i drobnoustrojów do dróg oddechowych. Co należy wiedzieć o suchej śluzówce nosa?

Czym jest suchość w nosie?

Suchość w nosie to nieprzyjemne uczucie przesuszonej błony śluzowej w nosie. Najczęściej zdarza się jesienią i zimą, kiedy mamy włączone ogrzewanie w domu. Zbyt wysoka temperatura w mieszkaniu lub zbyt mała wilgotność przyczyniają się do wysychania śluzówki, a to skutkuje nieprzyjemnym uczuciem suchości w nosie.

Taki stan rzeczy jest nie tylko nieprzyjemny, ale również niebezpieczny, ponieważ może potęgować przenikanie do organizmu drobnoustrojów i wirusów.

Czym skutkuje wysuszona śluzówka?

Nos stanowi pierwszą linię obrony układu immunologicznego. W błonie śluzowej w nosie znajdują się substancje o działaniu przeciwwirusowym, dzięki czemu zwalczają wszystkie drobnoustroje dostające się do organizmu. Jeśli błona śluzowa jest wysuszona, nie funkcjonuje prawidłowo, a chorobotwórcze patogeny mogą przedostawać się w głąb dróg oddechowych, co wywołuje infekcje. Z tego względu warto utrzymywać śluzówkę w dobrej kondycji, bo skutkuje to lepszą odpornością.

Domowe sposoby na suchy nos

Aby zwalczyć nadmierną suchość w nosie, warto stosować następujące sposoby:

zwiększ liczbę spożywanych płynów – nawadnianie organizmu jest kluczowe, by utrzymać błony śluzowe w dobrej kondycji. Najlepiej jest pić wodę mineralną, a w sezonie infekcji dobrze jest sięgać również po imbir, czarny bez, sok z dzikiej róży czy z malin, które są bogate w witaminę C i antyoksydanty, dzięki czemu wspierają naturalną odporność

dbaj o właściwą wilgotność w mieszkaniu – jeśli nie musisz odkręcać kaloryferów, to tego nie rób. Odpowiednia wilgotność w pomieszczeniu jest kluczowa dla utrzymania prawidłowej kondycji śluzówek i odpowiedniego nawilżenia skóry. W sezonie grzewczym warto rozważyć zakup nawilżacza powietrza do mieszkania, ponieważ pomaga on utrzymać odpowiednią wilgotność w pomieszczeniu

płucz nos wodą morską – to bezpieczny i naturalny sposób na to, by utrzymać śluzówkę nosa w dobrej kondycji i zapobiec jej przesuszeniu

