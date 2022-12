Co jest lepsze na przeziębienie: witamina C czy acerola?

W czasie przeziębienia organizm wymaga wsparcia, by mógł poradzić sobie z infekcją i z wirusami. W tym czasie warto jest go rozgrzewać, jeść świeże warzywa lub ciepłe i pożywne zupy, które dostarczają witamin i składników odżywczych. Dobrze jest także wzbogacić dietę w duże ilości witaminy C, która uszczelnia naczynia krwionośne, dzięki czemu wspiera naturalną ochronę organizmu przed przenikaniem wirusów. W jaki sposób najlepiej dostarczać ją do organizmu?

Czy witamina C wspomaga organizm w czasie przeziębienia?

Po witaminę C najczęściej sięgamy wtedy gdy zaczynamy czuć się niewyraźnie i gdy łapie nas przeziębienie. W takiej sytuacji duża dawka witaminy C (od 200 do 1000 mg na dobę) może dodać nam energii i wspomóc organizm w walce z infekcją. Przyjęcie takiej ilości witaminy C nie sprawi jednak, że wyzdrowiejemy, ponieważ jej suplementacja jest konieczna przed chorobą, a nie w trakcie.

Prawdą jest jednak, że witamina C korzystnie oddziałuje na naczynia krwionośne, uszczelniając je i w ten sposób zapobiega przenikaniu lub namnażaniu się wirusów w organizmie. Warto zatem mimo wszystko sięgać po tę witaminę w stanach osłabienia, by wspomóc funkcjonowanie układu immunologicznego.

Jaką witaminę C najlepiej przyjmować?

Najlepsze efekty uzyskamy, jeśli będziemy wybierać naturalne substancje bogate w witaminę C. Okazuje się jednak, że niekoniecznie są nimi cytrusy, ponieważ większe ilości witaminy C znajdziemy choćby w papryce, czarnej porzeczce czy dzikiej róży. Różę można dodawać do herbaty z sokiem malinowym i czarnym bzem, by dostarczyć organizmowi antyoksydantów i wspomóc oczyszczanie go z toksyn i wirusów.

A może acerola?

W sezonie jesienno-zimowym warto także zwrócić uwagę na acerolę. Wiśnia z Barbadosu jest bogatym źródłem witaminy C, której może zawierać nawet 2500 mg w 100 g owoców. To sprawia, że taka witamina dużo lepiej się przyswaja niż witamina syntetyczna kupowana w aptece. Acerolę można spożywać w różnej postaci, jedząc ją na surowo, dodając do ciepłych napojów czy deserów. Co ciekawe, wyższą zawartość witaminy C mają niedojrzałe owoce aceroli, które charakteryzują się bardziej kwaśnym smakiem.

