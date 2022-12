Bierzesz ten lek na nadciśnienie? Uważaj, właśnie wycofano go z obrotu

Decyzja dotyczy leku na nadciśnienie Bisoratio ASA (Bisoprololi fumaras + Acidum acetylsalicylicum), 5 mg + 75 mg, kapsułki twarde. Jest to lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi lub u pacjentów z ryzykiem występowania choroby serca, zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu.

„Główny Inspektor Farmaceutyczny ogłosił decyzję o wycofaniu na terenie całego kraju leku na nadciśnienie. Powodem jest wada jakościowa w serii produktu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności” – podano w komunikacie GIF.

Numer i seria wycofanego produktu

Bisoratio ASA (Bisoprololi fumaras + Acidum acetylsalicylicum), 5 mg + 75 mg, kapsułki twarde

numer serii: 10320

termin ważności: 03.2024

podmiot odpowiedzialny: Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Islandia2)

Lek wycofano ze względu na wadę jakościową produktu

GIF tłumaczy, że serię leku wycofano ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych po zażyciu go.

„Ponieważ nie można wykluczyć prawdopodobieństwa wystąpienia działań niepożądanych po ekspozycji na produkt, przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego, Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., zarekomendował wycofanie z obrotu serii 10320 produktu” – wskazuje w komunikacie GIF.

Ciśnienie krwi – normy

Prawidłowy poziom ciśnienia krwi wynosi maksymalnie do 120/80. Niewielkie odchylenia od normy nie powinny być powodem do obaw. Jeśli wartości wynoszą do 129 w ciśnieniu skurczowym i do 84 w rozkurczowym uznawane są za prawidłowe. Dopiero przedział wartości od 130 do 139 w ciśnieniu skurczowym i 85-89 w rozkurczowym powinien wzbudzić czujność. Do zdiagnozowania nadciśnienia nie wystarczy jeden pomiar, powinno się zrobić kilka pomiarów z rzędu – wskazują lekarze.

Wartości ciśnienia tętniczego z wyższych przedziałów kwalifikowane jako nadciśnienie:

I stopnia: 140-159/90-99



II stopnia: 160-179/100-109



III stopnia: powyżej 180/110.

