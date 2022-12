Jakie herbaty pomogą zwalczyć ból gardła? Sięgnij po 3 zioła

Infekcje gardła najczęściej mają podłoże wirusowe, choć zdarzają się również choroby bakteryjne (np. angina). Chrypa, trudności z przełykaniem, suchość w gardle najczęściej są spowodowane zapaleniem gardła, zapaleniem krtani lub zapaleniem migdałków podniebiennych. W takiej sytuacji należy przede wszystkim nawilżać błonę śluzową jamy ustnej, pić duże ilości płynów, a w razie konieczności sięgnąć po leki o działaniu przeciwzapalnym (np. w formie sprayu).

Jakie herbaty pić na ból gardła?

Przy zapaleniu gardła i dolegliwościach bólowych najlepiej sięgnąć po ciepłe napoje, które łatwiej jest przełykać niż zimne. Dobrze, by miały one właściwości rozgrzewające, nawilżające, ale też przeciwzapalne. Sprawdzą się herbatki ziołowe, ale też zwykłe herbaty, do których dodamy imbiru, czarnego bzu, soku malinowego czy miodu.

3 zioła na ból gardła

Przy zapaleniu gardła, chrypce i bólu migdałków warto sięgnąć po następujące zioła:

1. Napar z szałwii

W stanach zapalnych gardła i jamy ustnej dobrze jest sięgnąć po zioła, które wykazują działanie odkażające. Świetnie sprawdza się szałwia, którą można wykorzystywać do przygotowywania płukanek na gardło, ale również i ją pić z dodatkiem miodu. Szałwia łagodzi ból i chrypę zarówno przy infekcjach wirusowych, jak i przy infekcjach, które mają podłoże bakteryjne. Wykazuje działanie przeciwzapalne i odkażające, ale nadmiernie stosowana może przesuszać śluzówkę, dlatego należy stosować ją ostrożnie.

2. Napar z rumianku

Oprócz szałwii, warto pić również naparu z rumianku. Rumianek to roślina, która kojarzy nam się z działaniem wspomagającym funkcjonowanie układu trawiennego. Wykazuje jednak również działanie przeciwzapalne, działa przeciwuczuleniowo i może łagodzić dolegliwości związane z zapaleniem jamy ustnej. Rumianek można zarówno pić, jak i sporządzać z niego płukanki.

3. Napar ze ślazu

Ślaz to roślina, o której warto dowiedzieć się więcej i sięgać po nią w czasie infekcji jamy ustnej i gardła. Napar ze ślazu ma działanie powlekające, dzięki czemu łagodzi drapanie i suchość w gardle. Oprócz tego ułatwia odkrztuszanie wydzieliny znajdującej się w jamie ustnej, dzięki czemu może łagodzić kaszel. Ślaz kupimy w zielarniach, aptekach oraz sklepach ekologicznych. Kosztuje kilka złotych, a może znacznie złagodzić objawy infekcji.

Czytaj też:

Jak zrobić rozgrzewającą herbatę? Przepisy z pomarańczą, malinami i inneCzytaj też:

Nie przechodzi ci kaszel? Wypróbuj syrop z buraka