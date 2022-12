Budzisz się z bólem gardła? Sprawdź, co to może oznaczać

Poranny ból gardła nie jest czymś, co nas pozytywnie nastraja do życia. Gdy po przebudzeniu odczuwamy suchość i drapanie w gardle, najczęściej nasz nastrój się pogarsza i stajemy się bardziej zniechęceni do wykonywania codziennych obowiązków. Może to oznaczać początek infekcji wirusowej, ale może również sygnalizować inne problemy z gardłem.

5 powodów porannego bólu gardła

Ból i suchość w gardle o poranku mogą świadczyć o:

Infekcji wirusowej – zapalenie gardła, zapalenie krtani czy zapalenie migdałków podniebiennych najczęściej mają przyczynę wirusową. W takiej sytuacji objawy infekcji można łagodzić, sięgając po ciepłe napoje (np. rozgrzewającą herbatę z miodem i imbirem), a także po napary ziołowe o działaniu przeciwzapalnym. Gardło dobrze jest płukać wodą z solą lub zaparzoną szałwią Suchym powietrzu – ból gardła o poranku, chrypa i suchość w gardle mogą być spowodowane zbyt suchym powietrzem w sypialni. To częsty problem w sezonie grzewczym, kiedy odkręcamy kaloryfery i kiedy w domu jest zbyt ciepło. Warto nawilżać powietrze w sypialni, kładąc na grzejnikach mokre ręczniki lub włączając nawilżacz powietrza. Oprócz tego dobrze jest utrzymywać stałą temperaturę w pomieszczeniach – do spania zalecane jest 18-20 stopni Celsjusza Alergii – przy objawach zapalenia gardła rzadko kiedy myślimy o alergii. Tymczasem, jeśli pojawia się drapanie w gardle, a także kichanie, łzawienie oczu czy wodnisty katar, może to oznaczać alergię np. na kurz czy roztocza. Warto wykonać badania w tym kierunku Oddychaniu przez usta w nocy – ból gardła po przebudzeniu może również sygnalizować problemy z oddychaniem. Jeśli w nocy śpimy z otwartą buzią i oddychamy głównie przez usta, przesuszamy gardło, co skutkuje porannym drapaniem. Oddychanie przez usta nie jest prawidłowe, może wynikać z perforacji przegrody nosowej, ale również z przerośniętych migdałków podniebiennych. Wymaga bezwarunkowego leczenia, ponieważ może doprowadzić do bezdechu sennego Zanieczyszczeniu powietrza – to problem, który często pojawia się w dużych miastach, gdzie smog jest coraz większy. Jeśli często rano budzisz się z bólem i drapaniem w gardle, a mieszkasz w dużym mieście, być może jest to skutek smogu. W takiej sytuacji warto nie wietrzyć mieszkania, gdy zanieczyszczenie jest zbyt duże, a także zainwestować w dobrej jakości oczyszczacz powietrza.

