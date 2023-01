Czy wiesz co to jest czarny lulek? Z trującej rośliny robiono kiedyś „napój miłosny”

To zioło wykorzystywano w dawnych czasach do sporządzania magicznych napojów miłosnych, ale też skrytobójczych mordów i zatruwania strzał. Leczono też nim silne bóle. Do czego jest wykorzystywany dziś?

Lulek czarny, czyli Hyoscyamus niger L. należy do rodziny psiankowatych. Występuje też pod nazwą żabi barszcz, czarny blekot, lulek jadowity i szalej czarny, ze względu na swoje specyficzne właściwości. Gdzie rośnie czarny lulek? Roślina rośnie na nieużytkach, traktowana jest jak chwast w uprawach rolnych, w ogrodach i na pastwiskach. Lubi miejsca mocno nasłonecznione i żyzne gleby. Kwitnie od czerwca do września. Ma kremowe lub jasnożółte kwiaty z wyraźnym niebieskoczerwonym unerwieniem. Wytwarza nawet 400 drobnych, podobnych do maku nasion, z których przyrządza się napary, wywary, olejki, nalewki, maści. Właściwości czarnego lulka Czarny lulek to rodzaj narkotyku. Spożywany jest znacznie rzadziej niż pozostałe delirianty, czyli substancje psychoaktywne. Jego działanie polega na blokowaniu wydzielania acetylocholiny. Substancje zawarte w roślinie są surowcem w farmakologii. Stanowią składnik: leków rozkurczowych,

leków uspokajających,



leków psychiatrycznych,

preparatów na chorobę morską i komunikacyjną

leków na bolesne miesiączki,

środków znieczulających podczas porodu,

odtrutki w przypadku przedawkowania narkotyków,

atropiny używanej w okulistyce. Czarny lulek jest trujący Lulek czarny to roślina niebezpieczna, ponieważ granica między dawką leczniczą i trującą jest niewielka. Specjaliści przestrzegają przed sporządzaniem samemu preparatów z tej rośliny, bo mogą zagrażać zdrowiu i życiu. Zarówno nasiona, jak i korzeń zawierają substancje o bardzo silnym działaniu, zwłaszcza na układ nerwowy. Zawartość alkaloidów dochodzi w roślinie do 0,1 proc., w nasionach nawet do 0,3 proc. Objawy zatrucia: Do typowych objawów zatrucia rośliną należą: dezorientacja, niepokój, halucynacje,

utrata świadomości,

drgawki,

zaczerwienie skóry,

rozszerzenie źrenic,

problemy gastryczne,

