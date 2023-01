Jak utrzymać optymalny poziom witaminy D zimą?

Zimą trudniej jest dostarczyć do organizmu odpowiednią ilość witaminy D. Co możemy zrobić, by zapobiec jej niedoborom?

Witamina D, nazywana witaminą słońca, odpowiada za utrzymanie w dobrym stanie gospodarki kostno-stawowej. Oprócz tego reguluje gospodarkę wapniowo-fosforową, utrzymuje prawidłową strukturę kośćca, zapobiega krzywicy, wpływa na stan zębów. Aby zapewnić organizmowi właściwy poziom witaminy D, należy ją suplementować. W naszej strefie klimatycznej nie jesteśmy w stanie dostarczyć ze słońca odpowiedniej ilości witaminy. Lekarz zalecają zatem całoroczną suplementację, która pozwala uniknąć poważnych skutków niedoboru witaminy D. Jak suplementować witaminę D? Zaleca się, by witaminę D suplementować od pierwszych dni życia. Różne są dawki: noworodki i niemowlęta przyjmują od 400 do 600 jednostek, dzieci w wieku 1-10 lat 1000 jednostek, nastolatkowie i osoby dorosłe po 2000 jednostek na dobę. Osoby starsze, po 65. roku życia, mogą przyjmować nawet 4000 jednostek witaminy D. Zimą, w sezonie zachorowań i większych infekcji, niektórzy zalecają szerszą suplementację witaminy D i podają większą ilość jednostek. Warto pamiętać, że witaminę można przedawkować, doprowadzając do hiperwitaminozy i kumulacji w tkankach. Skutkiem zbyt dużego poziomu witaminy D w organizmie może być zatrucie organizmu. Jeśli chcemy właściwie dobrać suplementację, warto oznaczyć poziom witaminy w organizmie i na podstawie badania dobrać z lekarzem odpowiednią dawkę witaminy D. Jak dostarczyć odpowiednią ilość witaminy D w zimę? Zimą warto wzbogacić dietę o produkty zawierające duże ilości witaminy D. Są to głównie tłuste ryby morskie takie jak makrela, łosoś czy tuńczyk, a także owoce morza. Aby dostarczyć organizmowi odpowiednią ilość kwasów tłuszczowych i witaminy D, należy jeść ryby przynajmniej 2 razy w tygodniu Dobrze jest również pić tran. To doskonały sposób na to, by zapobiec niedoborom witaminy D, a także dostarczyć do organizmu kwasy Omega-3 oraz kwasy DHA. Przy zakupie tranu dobrze jest czytać skład produktu i sprawdzać, skąd pochodzi olej. Jeśli producent podaje źródło (np. z wątroby rekina), to znaczy, że produkt jest wartościowy. Oprócz tego należy sprawdzać, jaką ilość witaminy D zawiera tran i podawać dodatkowo ewentualną różnicę Zimą nie należy rezygnować ze spacerów. Mimo że słońca jest mniej, to jest ono niezbędne w procesie wytwarzania witaminy D. W każdy słoneczny dzień warto spędzać czas na świeżym powietrzu Czytaj też:

