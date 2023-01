Dlaczego niektórzy chorzy nie odzyskują węchu po COVID-19? Chodzi o układ nerwowy

Brak węchu i smaku to często objawy, które pozwalają nam odróżnić przeziębienie od zakażenia koronawirusem. Na problemy z powonieniem i tzw. papierowy smak skarży się wielu chorych. W większości objawy te pojawiają się nagle, niemal z dnia na dzień, a znikają, gdy chory dojdzie do zdrowia. Zdarza się jednak, że mimo powrotu do formy węch i smak nie wracają. Dlaczego tak się dzieje?

Miliony ludzi nie odzyskały węchu po COVID-19

Jak wynika z badania opublikowanego w lipcu 2022 roku w „The BMJ”, 15 milionów ozdrowieńców nie odzyskało w pełni węchu. Naukowcy postanowili poszukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje, pobierając próbki ozdrowieńców z nabłonka węchowego. Okazało się, że u wielu z nich występują w nabłonku limfocyty T, które są odpowiedzialne za przewlekły stan zapalny.

„Normalnie nie spodziewalibyśmy się takiego stanu zapalnego; to prawie przypomina rodzaj procesu autoimmunologicznego w nosie” – powiedział dr Bradley Goldstein, profesor nadzwyczajny chirurgii głowy i szyi oraz nauk o komunikacji i neurobiologii w Duke University School of Medicine w Durham.

Naukowcy odkryli też, że u osób tych występuje mniejsza ilość neuronów węchu, co oznacza, że w przebiegu zakażenia koronawirusem zostały one zniszczone.

Kluczowe odkrycie naukowców

„Te odkrycia dostarczają kluczowych informacji na temat tego, co może powodować długoterminową utratę węchu u niektórych osób, które cierpią na tzw. long-COVID” – dr Akiko Iwasaki, dyrektor Centrum ds. Zakażeń i Odporności w Yale School of Medicine w New Haven w stanie Connecticut.

Odkrycie przyczyny utraty węchu może okazać się kluczowe do opracowania metody terapii przywracającej węch. Powinny one opierać się na zwalczaniu limfocytów wywołujących stan zapalny, a także stymulowaniu procesów naprawczych w nabłonku węchowym.

Co to jest long-Covid?

Long-covid to objawy COVID-19, które utrzymują się długo po tym, jak chory wróci do zdrowia. Utrata węchu i smaku to jeden z charakterystycznych sygnałów long-Covid. Oprócz tego mogą występować przewlekłe zmęczenie, kaszel, kołatania serca. Objawy te mogą występować nawet przez kilkanaście tygodni po przejściu koronawirusa.

Czytaj też:

Masz infekcję i zastanawiasz się czy to nie grypa? Po tych 2 objawach ją rozpoznaszCzytaj też:

Kołatanie serca, kaszel i zmęczenie. Nie lekceważ tych objawów!