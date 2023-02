Czym grozi wysoki puls? Sprawdź, co zrobić, by go szybko obniżyć

Wysoki puls może być objawem stresu i silnych emocji. Jeśli jednak występuje często, może oznaczać choroby serca, jego niewydolność lub niedotlenienie. Jak rozpoznać wysoki puls i co zrobić, by szybko obniżyć ciśnienie krwi?

Wysoki puls, czyli jaki?

Prawidłowy puls w stanie spoczynku u osoby dorosłej waha się od 60 do 100 uderzeń na minutę. Jeśli jest wyższy, oznacza to tachykardię, inaczej częstoskurcz. Taki stan rzeczy może być niebezpieczny, ponieważ wiąże się z wysokim ciśnieniem krwi, może doprowadzić do migotania przedsionków lub do udaru.

Warto jednak pamiętać, że puls jest uzależniony od wieku. Małe dzieci mają duży wyższy puls niż osoby dorosłe – do około 130 uderzeń na minutę. U przedszkolaków i dzieci wczesnoszkolnych obserwuje się trochę niższy puls do ok. 100 uderzeń na minutę, a u dorastającej młodzieży 80 uderzeń na minutę. U seniorów puls może zwalniać i wahać się w dolnej granicy 60 uderzeń na minutę. Jeśli puls będzie niższy, może to oznaczać bradykardię.

Kiedy wysoki puls nie powinien nas martwić?

Wysoki puls może pojawić się jako naturalne następstwo:

wysiłku fizycznego

stresującej sytuacji

nadmiernych emocji

wypicia kawy lub napoju energetycznego

spożycia alkoholu

W takiej sytuacji wysoki puls jest objawem, który dość szybko mija.

Czym grozi wysoki puls?

Wysoki puls, który pojawia się nagle w stanie spoczynku i nie jest spowodowany nadmiarem emocji czy stresem, może oznaczać:

niewydolność serca

zapalenie mięśnia sercowego

wady serca

niedotlenienie

zakrzepicę

zatory

Kołatania serca mogą być także skutkiem anemii, chorób tarczycy czy nerwicy, a także infekcji.

Jest to sytuacja niebezpieczna, ponieważ długo utrzymujący się wysoki puls może doprowadzić do częstoskurczu, migotania przedsionków, a to z kolei do powstania skrzepu, który stanie się przyczyną udaru.

Jak szybko obniżyć puls?

Aby obniżyć puls i ciśnienie krwi, należy przede wszystkim uspokoić oddech i położyć się, jeśli mamy taką możliwość. Spokojne oddychanie (np. przy otwartym oknie) i wypicie szklanki wody mogą pomóc nam wyciszyć organizm i przywrócić prawidłowy rytm serca. Gdy poczujemy się lepiej, warto odpocząć, posłuchać relaksującej muzyki lub odgłosów natury.

Wysokie tętno powinno skłonić do zmiany stylu życia

Szybkie bicie serca może być sygnałem, że w naszej codzienności jest zbyt dużo stresu lub że tempo życia jest zbyt intensywne. Takich sygnałów nie należy bagatelizować, ale zrobić z nich dobry użytek. Wygospodarowanie w ciągu dnia godziny na spokojny spacer, zrezygnowanie z części obowiązków czy rozpoczęcie medytacji lub ćwiczeń jogi mogą pomóc nam zwolnić tempo i przywrócić codzienności równowagę.

Warto także dbać o regularność snu. 7 godzin snu dziennie to podstawa, by serce pracowało równo i miarowo. Oprócz tego konieczne jest przestrzeganie zasad zbilansowanej i zdrowej diety, a także zwiększenie w niej ilości produktów bogatych w nienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3, które doskonale wpływają na serce. To między innymi tłuste ryby morskie, ale też zdrowe oleje roślinne czy nasiona lnu.

