Wizyta u ginekologa – jak się przygotować i czego nie robić?

Każda kobieta powinna pamiętać o regularnych wizytach kontrolnych u ginekologa. W celach profilaktycznych trzeba odwiedzać lekarza raz w roku. Jeżeli kobieta z twojej najbliższej rodziny chorowała na raka szyjki macicy, raka piersi i inne nowotwory kobiece, to poinformuj o tym lekarza, bo możesz potrzebować częstszych konsultacji. Ma związek z większym ryzykiem rozwoju nowotworów kobiecych.

Dbając o stan zdrowia układu rozrodczego, można uniknąć wielu powikłań i wykryć poważne choroby na wczesnym etapie rozwoju. To poprawia rokowania i ułatwia leczenie. Nowotwory kobiece rozwijają się nawet przez kilkanaście lat –niestety, nadal większość pacjentek trafia do lekarza w zaawansowanym stadium choroby, co bywa równoznaczne z brakiem możliwości skutecznego leczenia.

Badania ginekologicznego nie trzeba się wstydzić! Warto dowiedzieć się, w jaki sposób się do niego przygotować, aby nie utrudnić pracy lekarza oraz czego nie robić, by móc uzyskać fachową pomoc. Typowa wizyta u ginekologa średnio trwa 15-20 minut. Więcej czasu może zająć pierwsza wizyta w przypadku ciąży.

Kiedy umówić się na pierwszą wizytę u ginekologa?

Pierwsza wizyta u ginekologa powinna odbyć się po rozpoczęciu miesiączkowania, jednak czasami zachodzi konieczność wcześniejszego skorzystania z porady specjalisty. Wskazaniem do wizyty u ginekologa dziecięcego są m.in. wady budowy anatomicznej narządów płciowych, a także objawy infekcji intymnej i symptomy przedwczesnego dojrzewania. Pierwsza miesiączka pojawia się najczęściej u dziewcząt pomiędzy 12. a 15. rokiem życia.

Dziewczynki i nastolatki, w których rodzinach kobiety regularnie badają się u ginekologa i nie wstydzą się o tym mówić, mają mniejsze opory psychiczne przed pierwszą i kolejnymi wizytami w gabinecie ginekologicznym. W zależności od celu wizyty u ginekologa lekarz udziela porad medycznych, które dotyczą m.in. higieny intymnej oraz wykonuje badania ginekologiczne. Ich zakres dostosowany jest do wieku pacjentki oraz występujących u niej objawów, które mogą wskazywać na chorobę. Do często wykonywanych badań ginekologicznych zaliczamy USG narządu rodnego i dwuręczne badanie ginekologiczne.

Za zgodą rodzica lub opiekuna dziewczyny, która osiągnęła dojrzałość płciową, lekarz ginekolog może udzielić porad dotyczących antykoncepcji przed rozpoczęciem współżycia.

Do momentu ukończenia 18. roku życia rozpoczęcie leczenia odbywa się po uzyskaniu zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

O co może zapytać lekarz podczas pierwszej wizyty? Lekarz zapyta m.in.: kiedy wystąpiła pierwsza miesiączka, jakie dolegliwości występują podczas okresu oraz jak przebiega cykl menstruacyjny. Od momentu wystąpienia pierwszej miesiączki, warto prowadzić kalendarzyk cyklu menstruacyjnego oraz notować intensywność krwawienia, a także towarzyszące miesiączce objawy.

Czytaj też:

Tych rzeczy nie ukrywaj przed ginekologiem. Musi znać prawdę

Regularne wizyty u ginekologa od momentu rozpoczęcia współżycia

Każda kobieta, która rozpoczęła współżycie seksualne, powinna regularnie odwiedzać ginekologa oraz wykonywać badania przesiewowe np. badanie cytologiczne, które pozwala wykryć stany przedrakowe i raka szyjki macicy.

Pierwszą cytologię należy wykonać w ciągu 3 lat od momentu rozpoczęcia współżycia. Od momentu ukończenia 20. roku życia trzeba także wykonywać co miesiąc badanie piersi (samobadanie piersi), dlatego warto zapytać lekarza, jak powinno ono przebiegać.

Wizyta u ginekologa uwzględnia m.in.:



wywiad lekarski dotyczący przebiegu cyklu menstruacyjnego, aktywności seksualnej, związanych ze współżyciem ewentualnych dolegliwości i objawów, które zaobserwowała pacjentka;

wykonywane na fotelu ginekologicznym badanie ginekologiczne;

badanie palpacyjne przez powłoki brzuszne;

USG narządu rodnego (USG dopochwowe),

USG przez powłoki brzuszne,

badanie piersi.

Niekiedy lekarz wykonuje także inne badania, które są niezbędne ze względu na wiek lub stan zdrowia kobiety oraz występowanie objawów konkretnego schorzenia.

Profilaktyczne badania ginekologiczne powinny odbywać się raz w roku. Jednak występowanie objawów chorób ginekologicznych oraz dolegliwości ze strony narządów płciowych, są wskazaniem do natychmiastowej konsultacji lekarskiej.

Kiedy udać się do ginekologa?

Na profilaktyczną wizytę ginekologiczną najlepiej umówić się po zakończeniu miesiączki – w ciągu 10 dni od ustania krwawienia menstruacyjnego. Wówczas lekarz może np. pobrać materiał do badania cytologicznego, a także dokładnie ocenić stan zdrowia narządów płciowych i wykonać badanie piersi. Jeżeli występują niepokojące objawy, to na wizytę trzeba umówić się jak najszybciej, bez względu na fazę cyklu menstruacyjnego.

Do ginekologa powinnaś jak najszybciej się udać, jeżeli:



podczas zbliżenia odczuwasz dolegliwości bólowe lub inny dyskomfort, który utrudnia lub uniemożliwia współżycie;

występują u ciebie dolegliwości wskazujące na zespołem napięcia przedmiesiączkowego (PMS), np. rozdrażnienie, bezsenność, wahania nastroju, silny ból piersi, ból podbrzusza;

rozpoczęłaś współżycie płciowe i chcesz dobrać najlepszą metodę antykoncepcji;

odczuwasz dolegliwości wskazujące na infekcję intymną – ból podbrzusza, pieczenie podczas oddawania moczu, świąd sromu i masz upławy;

zauważyłaś zmiany w cyklu menstruacyjnym;

występują u ciebie krwawienia i plamienia po stosunku i pomiędzy miesiączkami;

podejrzewasz, że jesteś w ciąży.

Odpowiednio wcześnie wykonane badanie ginekologiczne pozwala uniknąć powikłań nieleczonych schorzeń, a także związanego z nimi zagrożenia.

Wizyta u ginekologa – jak się przygotować?

Jeżeli odpowiednio przygotujesz się do wizyty u ginekologa, lekarzowi łatwiej będzie postawić właściwą diagnozę. Dotyczy to m.in. poszukiwania przyczyny dolegliwości ze strony narządów układu rozrodczego, a także pobierania wymazów do badań.

Po pierwsze – przygotuj kalendarzyk menstruacyjny – lekarz zapyta m.in. o datę ostatniej miesiączki. Co więcej, przygotuj odpowiedzi dotyczące twojego samopoczucia w cyklu menstruacyjnym. Nie ukrywaj przed lekarzem swoich objawów, nawet jeżeli uważasz je za wstydliwe.

Wiele kobieta zadaje sobie pytanie: czy konieczna jest depilacja miejsc intymnych przed wizytą u ginekologa? Nie jest konieczna. Dla lekarza owłosienie łonowe nie jest niczym nowym i dziwnym – część lekarzy wręcz odradza całkowitą depilację ze względów zdrowotnych.

Jeżeli odczuwasz dolegliwości wskazujące na infekcję intymną, nie stosuj redukujących je globulek dopochwowych, które są dostępne bez recepty. Na 2-3 dni przed badaniem ginekologicznym nie wykonuj irygacji pochwy, nie stosuj dopochwowych środków antykoncepcyjnych, a także powstrzymaj się od współżycia.

W dniu badania umyj zewnętrzne narządy płciowe, unikając głębokiego podmywania, by nie wypłukać wydzieliny z ujścia pochwy.

Czytaj też:

Czy przerost endometrium świadczy o raku? Jak wykryć raka endometrium?

Źródła: