Zioła na dnę moczanową, czyli jak wspomóc skuteczność terapii podstawowej przy podagrze

Zioła na dnę moczanową (inaczej nazywaną podagrą lub artretyzmem) stosowane są ze względu na działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Co więcej, naturalne związki roślinne działają moczopędnie, wspomagając usuwanie z organizmu kwasu moczowego.

Stosowanie ziół na dnę moczanową trzeba skonsultować z lekarzem. Leczenie dny moczanowej domowymi sposobami nie powinno być stosowane zamiast leczenia tradycyjnego. Warto pamiętać, że przy dnie moczanowej trzeba zwiększyć ilość spożywanych płynów.

Jeżeli stosujemy zioła na dnę moczanową, które obniżają poziom kwasu moczowego w organizmie, powinniśmy dodatkowo zwiększyć ilość spożywanych płynów, bo działanie moczopędne ziół, przy niewłaściwym stosowaniu, może doprowadzić do wystąpienia powikłań. Zaliczamy do nich odwodnienie, a także zaburzenia w pracy nerek, które zwiększają ryzyko rozwoju kamicy nerkowej. Rozwój kamicy nerkowej to także częste powikłanie nieleczonej dny moczanowej, której objawów nie należy bagatelizować.

Naturalna terapia, w wielu przypadkach, nie jest wystarczającą metodą leczenia podagry, dlatego już przy pierwszych objawach dny moczanowej, trzeba skonsultować się z lekarzem, który zaleci stosowanie odpowiednio dobranych leków, a także diety ubogiej w puryny.

Jakie zioła warto stosować jako uzupełnienie leczenia dny moczanowej?

Dla pacjentów z dną moczanową (skaza moczanowa, podagra) polecane są przede wszystkim zioła słynące z właściwości moczopędnych, przeciwzapalnych i oczyszczających krew. Do tradycyjnie stosowanych w leczeniu dny moczanowej ziół m.in. o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym, moczopędnym i redukującym poziom szkodliwych toksyn, zaliczamy m.in.:

liść brzozy – ma działanie przeciwzapalne i moczopędne, odkwasza organizm, a także wpływa na przemianę materii,

pączki kwiatowe i liściowe jesionu – działają moczopędnie, usprawniają procesy detoksykacyjne oraz przeciwdziałają zaburzeniom krążenia krwi,

skrzyp polny – skutecznie oczyszcza krew oraz usprawnia przebieg procesów detoksykacyjnych,

mniszek lekarski – działa moczopędnie, pobudza przemianę materii oraz usprawnia usuwanie z organizmu szkodliwych toksyn,

ostropest plamisty – pozytywnie wpływa na stan zdrowia wątroby i nerek oraz działa wspomagająco w leczeniu ziołami dny moczanowej,

arcydzięgiel lekarski – arcydzięgiel lekarski działa moczopędnie oraz przyśpiesza metabolizm.

Bardzo często polecana na dnę moczanową jest także pokrzywa. Regularnie spożywana pokrzywa w formie naparów lub świeżo wyciskanego soku, redukuje obrzęki, dostarcza do organizmu cenne witaminy i minerały, usprawnia pracę nerek, a także działa odtruwająco i wzmacniająco na organizm. W leczeniu dny moczanowej warto również stosować czarci pazur. Czarci (in. diabelski) pazur słynie z działania przeciwbólowego oraz poprawia ruchomość objętych chorobą stawów. Dla osób cierpiących na dnę moczanową polecana jest także arnika górska, która działa moczopędnie, przeciwbólowo i usprawnia przemianę materii.

Aby przyśpieszyć efekty terapii, możemy również włączyć do diety przyprawy, które pomagają redukować objawy dny moczanowej oraz zapobiegają nasileniu się dolegliwości chorobowych. Zaliczamy do nich m.in. liść laurowy, ziele angielskie, kurkumę, estragon, korzeń lubczyku i korzeń pietruszki.

Zioła na dnę moczanową możemy kupić w każdej aptece i sklepie zielarskim w formie jednoskładnikowego suszu do zaparzania, mieszanek ziołowych, gotowych herbat, a także płynu.

Objawy dny moczanowej, czyli kiedy zastosować zioła na podagrę

Objawy dny moczanowej to przede wszystkim dolegliwości w obrębie małych stawów. Objawy wskazujące na podagrę (artretyzm) to np.:



ból stawów palców u rąk i stóp, który nasila się w nocy,

obrzęk stawów,

ograniczenie ruchomości stawów,

zaczerwienienie i obrzęk w okolicy stawów.

Pierwszym objawem choroby jest ograniczone miejscowo zapalenie stawów m.in. dużego palca u stopy, jednak stan zapalny może obejmować także inne stawy, w których gromadzi się nadmiar kwasu moczowego np. staw nadgarstka i staw kolanowy.

Konieczna jest także dieta dla osób z dną moczanową

Dna moczanowa wymaga stosowania diety ubogiej w związki purynowe. Zawierają je różne napoje i pokarmy np. czarna herbata, czarna kawa, tłuste mięsa, podroby, wyroby wędliniarskie i wyroby garmażeryjne, nasiona roślin strączkowych, grzyby, szpinak, a także niektóre ryby, zwłaszcza konserwy rybne. Objawy choroby nasila nadużywanie alkoholu, spożywanie kakao i czekolady, a także spożywanie potraw smażonych i zup na wywarach mięsnych. Włączenie do codziennej diety, która jest uboga w związki purynowe ziół na dnę moczanową, pozwala już w zaledwie 2-3 tygodnie obniżyć stężenie kwasu moczowego we krwi.

Stosowanie ziół na dnę moczanową trzeba skonsultować z lekarzem, bo niektóre z nich mogą wchodzić w interakcje z lekami, które stosowane są na choroby współistniejące oraz powodować skutki uboczne.

