Panowie, wam też tyka biologiczny zegar. Późne ojcostwo może mieć swoje konsekwencje

Według nowego badania, opublikowanego w czasopiśmie „Maturitas”, mężczyźni powinni rozważyć spłodzenie dziecka (bądź zdeponowanie swojego nasienia) przed osiągnięciem „zaawansowanego wieku ojcowskiego”, który jest różnie zdefiniowany w publikacjach medycznych, jako wiek powyżej 35 lub 45 lat. To dlatego, że mężczyźni w tym wieku mogą doświadczyć obniżonej płodności, twierdzą badacze. Przez to narażają swoje partnerki na większe ryzyko wielu powikłań ciąży i porodu, takich jak cukrzyca ciążowa, stan przedrzucawkowy i przedwczesny poród.

Nawet nowotwory i zaburzenia poznawcze

Ponadto analiza (powstała na bazie badań, jakie ukazały się w przeciągu ostatnich 40 lat, dotyczących dzieci spłodzonych przez starszych mężczyzn) wykazała, że niemowlęta spłodzone przez starszych ojców mogą również być bardziej narażone na wiele chorób jak np. wrodzone choroby serca. Mogą też mieć niską masę urodzeniową, a nawet być bardziej narażone na rozwój pewnych nowotworów i zaburzeń poznawczych, takich jak autyzm.

Główna autorka najnowszej analizy, Gloria Bachmann – dyrektor Instytutu Zdrowia Kobiet w Rutgers Robert Wood Johnson Medical School, skomentowała wyniki tak: „Choć powszechnie przyjmuje się, że zmiany fizjologiczne występujące u kobiet po 35. roku życia mogą wpływać na poczęcie, ciążę i zdrowie dziecka, większość mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, że ich zaawansowany wiek może mieć podobny wpływ”.

Zdaniem badaczy wraz z wiekiem dochodzi do obniżenia jakości spermy, co może powodować problemy z płodnością, a nawet prowadzić do mutacji dziedzicznych w komórkach DNA potomstwa, które powodują szereg zaburzeń.

