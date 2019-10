Sprawdź, na jakim poziomie jest twoja inteligencja seksualna

Satysfakcja z życia seksualnego ma wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie. Osoby, które potrafią czerpać radość z seksu i są zadowolone z jakości swojego życia erotycznego, są nie tylko mniej narażone na rozwój licznych schorzeń np. układu krążenia, nerwicy i depresji, ale także wyróżniają się optymistycznym podejściem do życia i rzadziej narzekają na otaczającą je rzeczywistość. Jak określić poziom inteligencji seksualnej i czym ona właściwi jest?

Co to jest inteligencja seksualna?

Czym jest inteligencja seksualna? Inteligencja seksualna (w skrócie SQ) to świadomość własnych potrzeb seksualnych i znajomość własnego ciała oraz umiejętność zrozumienia potrzeb partnera. Oznacza to, że osoba o wysokiej inteligencji seksualnej nie tylko doskonale wie, co sprawia jej przyjemność podczas intymnych zbliżeń, ale także potrafi otworzyć się na dawanie przyjemności i zaspokajanie potrzeb drugiej osoby. Co więcej, zna swoje ciało i wie, w jaki sposób przekazać partnerowi informacje na temat swoich potrzeb seksualnych.

Kiedy rozwija się inteligencja seksualna?

Inteligencja seksualna rozwija się na długo przed tym, gdy rozpoczniemy życie seksualne. Na poziom SQ ma wpływ zarówno okres dzieciństwa, czyli czas zdobywania pierwszych informacji na temat seksu i zadawania trudnych dla rodziców pytań, jak i pierwsze doświadczenia seksualne, które często decydują o jakości późniejszego życia seksualnego.

Inteligencja seksualna rozwija się wraz ze zdobywaniem kolejnych doświadczeń, jednak jej fundamentem jest wpojony nam w dzieciństwie stosunek do własnej seksualności i samego aktu seksualnego. Niska inteligencja seksualna bardzo często związana jest z czerpaniem wiadomości na temat seksu z niewłaściwych źródeł, wpojonym przekonaniem, że seks służy jedynie prokreacji, a także powielaniem licznych stereotypów na temat sfery seksualnej i tego, w jaki sposób powinniśmy czerpać radość z życia seksualnego. Przykładowo: uważa się, że poziom inteligencji seksualnej zwiększa się wraz z ilością posiadanych partnerów. To mit, który obaliły przeprowadzone badania naukowe – dowiodły one, że wysoką inteligencją seksualną znacznie częściej cechują się osoby będące w stałych związkach oraz takie, którym daleko do lansowanego wizerunku „idealnego kochanka”. Wysoka inteligencja seksualna może cechować także osoby, które nie są w związku i nie mają partnera, ale za to doskonale znajdą swoje ciało i wiedzą, w jaki sposób zaspokoić swoje potrzeby. Ta świadomość często przekłada się na jakość życia erotycznego i relacji budowanych z partnerem lub partnerką.

Poziom inteligencji seksualnej

Jak określić swój poziom inteligencji seksualnej? Nie jest to wcale trudne, bo wystarczy zastanowić się nad jakością swojego życia seksualnego, czerpaną z niego satysfakcją, a także odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań, które mogą okazać się bardzo pomocne nie tylko w określeniu poziomu SQ.

Aby określić poziom swojej inteligencji seksualnej, warto zastanowić się nie tylko nad jakością życia seksualnego, które prowadzimy i satysfakcją, jakie ono nam daje, ale także swoim podejściem do potrzeb własnych i potrzeb partnera. Czy umiesz brać i dawać przyjemność? Czy znasz swoje potrzeby seksualne i potrzeby twojego partnera? Czy wstydzisz się okazywania satysfakcji z udanego seksu? A może zamiast o czerpaniu z intymnych zbliżeń, myślisz jedynie o swoim wyglądzie i tym, czy twój partner widzi, że przybyło ci kilka kilogramów? Udany seks, który związany jest wysokim ilorazem SQ, nie jest zarezerwowany jedynie dla pięknych, młodych i bogatych, ale dla każdego, kto chce nauczyć się swojej seksualności, pokonywać stereotypy i cieszyć się nie tylko z dawania, ale także brania przyjemności. Poznając ciało oraz potrzeb własne i swojego partnera, ucząc się rozmawiać o seksie oraz dając i biorąc przyjemność bez skrępowania i ulegania stereotypom, możemy wznieść się na wyżyny inteligencji seksualnej i zacząć z całkiem innej perspektywy patrzeć na cel i jakość naszego życia erotycznego.