Menopauza nie jest jedynym powodem niskiego libido u starszych kobiet. Co jeszcze?

„Jeśli kobieta ma problemy seksualne, to, co dzieje się z jej partnerem, może się do tego przyczynić. Seks nie występuje w próżni”, powiedziała główna autorka Holly Thomas. Aż do 40 proc. kobiet w wieku powyżej 60 lat ma niskie libido, a około 10 proc. z nich zgłasza niepokój.

Aby zrozumieć, co powoduje, że kobiety te mają niższe libido, niż by sobie tego życzyły, Thomas i jej zespół przeprowadzili trzy 12-osobowe grupy fokusowe i przeprowadzili prywatne rozmowy z 15 innymi kobietami.

Spadek libido u starszych pań

Dzięki tym rozmowom wyłoniło się pięć głównych tematów:

Zmiany w pochwie po menopauzie (przede wszystkim suchość).



Zaburzenia erekcji u partnera.



Zmęczenie lub ból ciała.



Stresory życiowe.



Obraz ciała.

Najbardziej zaskakujący wątek, jak powiedziała Thomas, był taki, że tak wiele kobiet zidentyfikowało zaburzenia seksualne u swoich partnerów płci męskiej jako główną przyczynę własnego braku pragnienia seksu. „Jako kobiety jesteśmy zachęcani do przychylności, dlatego uczymy się tłumić własne potrzeby i pragnienia, a także priorytetowo traktować potrzeby innych” – tłumaczy badaczka.

Chociaż badanie to miało swoje ograniczenia (np. niewielka grupa uczestniczek), rzuca nowe światło na problem. Do tej pory mówiąc o spadku libido u starszych kobiet, koncentrowano się głównie na objawach menopauzy. Tymczasem warto zwrócić uwagę także na relacje w związku.

