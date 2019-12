Opracowano pigułkę antykoncepcyjną do zażycia raz w miesiącu

Kapsułka żelatynowa, która do tej pory była testowana tylko na świniach, rozpuszcza się w żołądku, uwalniając sześcioramienną strukturę polimeru w kształcie gwiazdy, która pozostaje w żołądku przez co najmniej trzy tygodnie i uwalnia syntetyczne hormony, aby zapobiec ciąży. Naukowcy twierdzą, że może to pomóc w zapobieganiu nieplanowanym ciążom spowodowanym błędami w codziennym stosowaniu tabletek. Podobne rozwiązania były wcześniej testowane na zwierzętach przez ten sam zespół w celu aplikowania leków przeciw malarii i w terapii przeciwretrowirusowej w HIV, ale testowano je również na ludziach pod kątem innych leków.

Nowe badanie po raz pierwszy skupia się na środkach antykoncepcyjnych i wykazano, że uwalniają one hormony przez tak długi czas. Eksperci twierdzą, że takie podejście może zwiększyć istniejącą gamę opcji antykoncepcji dla kobiet. Ale prof. Robert Langer z Massachusetts Institute of Technology, współautor badania powiedział, że podejście to można zastosować w jeszcze szerszym zakresie, także w leczeniu chorób psychicznych.

Przyjmowana raz na miesiąc, ale skuteczna

Naukowcy poinformowali, w jaki sposób zaprojektowali system kapsułki i polimeru, modyfikując jego strukturę w celu zwiększenia jego powierzchni, a także monitorując tempo uwalniania hormonu i sprawdzając, czy może wytrzymać warunki kwasu żołądkowego. Następnie przetestowali dwie formy nowej miesięcznej pigułki na sześciu samicach. Zamiast przetestować zdolność tabletek do zapobiegania ciąży, zespół przyjrzał się poziomowi uwalnianego syntetycznego hormonu progestagenowego. Następnie porównali je z poziomami tego hormonu u pięciu macior, którym podawano jedną codzienną doustną pigułkę antykoncepcyjną z tym samym hormonem.

Zespół odkrył, że obie formy miesięcznej pigułki wykazywały wolniejsze i dłuższe uwalnianie hormonu niż pigułki do codziennego stosowania. Po 21 dniach u świń, którym podawano miesięczną pigułkę, poziom hormonu nadal był równy poziomowi mierzonemu w ciągu około jednego dnia u świń otrzymujących standardową pigułkę raz dziennie.

Po 29 dniach hormon był nadal obecny we krwi, natomiast został prawie całkowicie usunięty w ciągu dwóch dni u świń, którym podano pigułki do przyjmowania raz dziennie. Chociaż obrazowanie rentgenowskie ujawniło, że u niektórych świń struktura polimerowa miesięcznej pigułki zaczęła się rozkładać w ciągu miesiąca, nie spowodowało to gwałtownego spadku poziomu hormonów.

Zespół twierdzi, że zostaną podjęte prace nad rozwojem tej technologii. Obejmuje to zapewnienie uwalniania hormonów w pożądanym czasie, aby „system” następnie opuścił żołądek, a dawki były dostosowane do ludzi. Celem byłoby wytworzenie pigułki zawierającej syntetyczny estrogen i progestagen, które kobiety mogłyby przyjmować tylko raz w miesiącu.

Jednak, podobnie jak w przypadku innych form antykoncepcji hormonalnej, nowa pigułka, chociaż skuteczna, może mieć niepożądane skutki uboczne.

