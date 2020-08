Zamiast odprężenia – smutek. Jakie emocje mają ludzie po stosunku seksualnym?

Faza odprężenia jest często odbierana jako pozytywna emocjonalnie, z uczuciami wahającymi się od uniesienia do zadowolenia po satysfakcjonującym epizodzie seksualnym. Jest to również czas, kiedy kochankowie łączą się, przytulając, całując i rozmawiając. Jednak nie każdy seks prowadzi do satysfakcjonującego rozwiązania.

Smutek po seksie – kiedy występuje?

Nawet jeśli seks jest pożądany i odbierany jako przyjemny przez oboje partnerów, faza ustąpienia może prowadzić nie do euforii lub odprężenia, ale raczej do uczucia drażliwości, smutku, a nawet wszechogarniającego pragnienia płaczu. Ten stan jest znany jako dysforia postkoitalna lub w skrócie PCD. Chociaż częstość występowania PCD u kobiet była badana w poprzednich badaniach, australijscy psychologowie Joel Maczkowiack i Robert Schweitzer rozszerzyli te badania na mężczyzn w niedawnym badaniu opublikowanym w Journal of Sex and Marital Therapy.

Wcześniejsze badania wykazały, że dysforia po stosunku płciowym jest dość powszechnym doświadczeniem wśród kobiet. Kilka badań wykazało, że prawie połowa wszystkich kobiet przynajmniej raz w życiu doświadczyła PCD, a 5–10% doświadczyło go w ciągu ostatniego miesiąca. Innymi słowy, nawet jeśli seks jest dobrowolny i inaczej odbierany jako przyjemny, kobiety często doświadczają smutku po orgazmie.

Do swojego badania naukowcy zrekrutowali ponad 1200 uczestników, którzy odpowiedzieli na zestaw ankiet online. Wszyscy uczestnicy byli płci męskiej i aktywni seksualnie. Mężczyźni ci byli w wieku od 18 do 81 lat, ze średnią wieku 37 lat; reprezentowali pełen zakres męskiej dorosłości. Pochodzili również z 78 różnych krajów, a znaczna większość z nich zgłosiła, że ​​jest w związku satysfakcjonującym seksualnie. Wśród nich 41 procent mężczyzn zgłosiło, że doświadczyło PCD przynajmniej raz w życiu, a 20 procent z nich w ciągu ostatniego miesiąca. Innymi słowy, PCD jest powszechnym doświadczeniem zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.

Co wpłynęło na te wyniki badań?

Mężczyźni w tym badaniu najczęściej doświadczali PCD, gdy odczuwali również duży stres, niepokój lub ogólnie depresję w swoim życiu. Naukowcy podkreślają, że jest to ważne odkrycie dla terapeutów pracujących z klientami cierpiącymi na PCD, ponieważ sugeruje, że rozwiązanie bardziej ogólnych problemów psychologicznych może również pomóc złagodzić PCD. Podsumowując, naukowcy twierdzą, że lepiej jest myśleć o dysforii po stosunku płciowym jako o części normalnego zakresu doświadczeń seksualnych niż o zaburzeniu. Chociaż seks jest często reklamowany jako najbardziej przyjemne doświadczenie, rzeczywistość czasami przeczy temu pojęciu.

