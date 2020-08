Seks tantryczny – co trzeba o nim wiedzieć? Jak go uprawiać?

Seks tantryczny to powolna, medytacyjna forma seksu, w której ostatecznym celem nie jest orgazm, ale cieszenie się podróżą seksualną i doznaniami ciała. Ma na celu przenoszenie energii seksualnej po całym ciele w celu uzdrowienia, transformacji i oświecenia. Zwolennicy seksu tantrycznego uważają, że techniki tantryczne mogą pomóc w rozwiązaniu powikłań seksualnych, takich jak przedwczesny wytrysk, zaburzenia erekcji lub anorgazmia.

Na czym polega seks tantryczny?

Seks tantryczny zachęca ludzi do poznania własnego ciała i zestrojenia się z nim. Rozumiejąc pragnienie własnego ciała, można uwzględnić je podczas seksu z partnerem, aby był satysfakcjonujący. Może to prowadzić do większego spełnienia seksualnego i bardziej intensywnych orgazmów. Aby zrozumieć, czego chce ciało, warto zaangażować się w tantryczną miłość własną lub masturbację. Im więcej dana osoba wie o swoim ciele i strefach przyjemności, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie miała satysfakcjonujące doznania seksualne.

Jak uprawiać seks tantryczny?

Aby uzyskać głębokie połączenie, pary powinny siedzieć ze skrzyżowanymi nogami i twarzą do siebie. Obaj partnerzy powinni położyć prawą dłoń na sercu partnera. Poczujcie połączenie i spróbujcie zsynchronizować oddech.

Normalnie czynności seksualne mogą przebiegać według scenariusza gry wstępnej, stosunku i orgazmu. Jednak seks tantryczny polega na eksperymentowaniu, więc najlepiej jest pozostać otwartym na to, co w danej chwili jest dobre.

Nawiążcie kontakt wzrokowy: może pomóc to pogłębić więź i zwiększyć intymność.

Nie spieszcie się – seks tantryczny to medytacja i odkrywanie wrażeń w danej chwili. Ten proces powinien być powolną i przyjemną podróżą.

Seks tantryczny a więź z partnerem

Tantra skupia się nie tylko na osiągnięciu wyższego stanu świadomości ciała i umysłu. Może też dotyczyć stworzenia głębszej, bardziej harmonijnej więzi z partnerem. Kiedy praktykujesz tantrę, ty i twój partner uczycie się być fizycznie świadomi i duchowo obecni, karmiąc się nawzajem energią, która nadal rośnie po zakończeniu seksu. Tantra pozwala również odkrywać i rozszerzać wszystkie aspekty twojej osobowości, dzięki czemu zaczynasz naprawdę poznawać drugą osobę od wewnątrz i na zewnątrz.

Przykładowe pozycje w seksie tantrycznym

Istnieje wiele pozycji, które ludzie mogą wypróbować podczas seksu tantrycznego. Najczęściej wymienia się:

Yab-yum

W Yab-yum jeden z partnerów siedzi ze skrzyżowanymi nogami, a drugi na kolanach partnera, owijając mu nogi wokół talii. Następnie partnerzy obejmują się i próbują zsynchronizować swoje oddechy. Jeśli chcą, mogą pocierać o siebie genitalia, penetrować ciało lub po prostu siedzieć. Ta pozycja nadaje się również do masturbacji. Można usiąść ze skrzyżowanymi nogami z wyprostowanymi plecami, oprzeć dłonie na kolanach i głęboko oddychać. Warto spróbować tego przed lustrem, aby dowiedzieć się więcej o swoim ciele.

Zrelaksowany łuk

W tej pozycji jeden partner siedzi na łóżku lub podłodze z wyprostowanymi nogami. Drugi partner następnie klęka i siada na kolanach partnera. Partner na górze powoli odchyla się do tyłu i kładzie głowę między nogami partnera. Dalsze czynności uzależnione są od waszych pragnień.

Dlaczego warto uprawiać seks tantryczny?

Dla niektórych seks tantryczny może być zupełnie nowym doświadczeniem. Warto zaangażować się w odkrywanie siebie samego lub z partnerem. Poświęcenie czasu na poznanie własnego ciała oraz ciała partnera może sprawić, że doświadczenie będzie satysfakcjonujące dla obu osób. Podczas seksu tantrycznego nie trzeba być nagim, a większość pozycji jest możliwa w ubraniu. Przygotowując się do seksu tantrycznego w pojedynkę, lub z partnerem, dobrze jest poświęcić trochę czasu i znaleźć komfortowe warunki. Może to pomóc w pełni skupić się na doświadczeniu.

