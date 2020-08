Nimfomanka, czy kobieta hiperseksualna? Co współczesna nauka mówi o aktywności seksualnej

Obecnie częściej kobiety, które nie chcą lub nie lubią seksu, są narażone na diagnozę psychiatryczną. DSM opisuje „żeńskie zaburzenia pobudzenia seksualnego” i „zahamowany orgazm kobiety” jako diagnozy dla powściągliwych seksualnie kobiet. W przypadku osób z nadmiernymi lub niekontrolowanymi pragnieniami i zachowaniem stosuje się obecnie diagnozę hiperseksualności – przymusu seksualnego lub uzależnienia od czynności seksualnych.

Hiperseksualność – co to jest?

Hiperseksualność to ciągła, wyniszczająca i uporczywa potrzeba uprawiania stosunków płciowych, przesłaniająca inne potrzeby człowieka. Istnienie „uzależnienia od seksu” jest przedmiotem gorącej debaty. Jednak kompulsywne zaburzenie zachowania seksualnego zostało dodane do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób Światowej Organizacji Zdrowia. Niektórzy badacze postrzegają tę tendencję jako problem z regulowaniem zachowania, podczas gdy inni eksperci zastanawiają się, czy to zachowanie wynika z wyższego popędu seksualnego, czy też z problemów z kontrolą impulsów.

Przyczyny hiperseksualności

Przyczyny zachowań hiperseksualnych nie są dobrze poznane. Niektóre dzieci lub młodzież mogą angażować się we wzmożone lub niewłaściwe rozwojowo zachowania seksualne w wyniku traumatycznych doświadczeń, stresorów lub chorób psychicznych. Chociaż nie ma standardowej definicji hiperseksualności u dzieci, wiadomo, że zachowania seksualne wysokiego ryzyka są związane z czynnikami społeczno-demograficznymi, takimi jak dysfunkcja rodziny i stres społeczny.

Objawy hiperseksualności

Należy zauważyć, że zachowania seksualne są normalną, zdrową częścią życia i wiele osób lubi być aktywnymi lub poszukiwać różnych rodzajów doświadczeń seksualnych. Hiperseksualność staje się problematyczna, gdy powoduje znaczny niepokój jednostki lub naraża ją na ryzyko wyrządzenia krzywdy sobie, lub komuś innemu.

Hiperseksualność występuje, jeśli przez okres co najmniej sześciu miesięcy:

Masz nawracające, intensywne fantazje seksualne

Zachowania seksualne kolidują z innymi czynnościami i obowiązkami

Zachowania seksualne pojawiają się w odpowiedzi na dysforyczne stany nastroju (lęk, depresja, nuda, drażliwość) lub stresujące wydarzenia życiowe

Podejmujesz nieudane wysiłki, aby kontrolować lub ograniczać seksualne fantazje, popędy lub zachowania

Częstotliwość lub intensywność fantazji seksualnych, popędów lub zachowań powoduje znaczny niepokój lub osłabienie



