Seks analny: odpowiedzi na wszystkie pytania, których baliście się zadać

Seks analny nie jest uważany za powszechny rodzaj aktywności seksualnych, raczej cały czas pozostaje w kategorii „sprośnych” zachowań. Tak określili go uczestnicy ankiety przeprowadzonej przez magazyn „Vice”, dotyczącej właśnie tego, co nadal pozostaje dla nas w seksie nie do końca znane. Seks analny uzyskał 70 procent wszystkich głosów.

Z drugiej strony, coraz więcej osób się na jego uprawianie decyduje. Jak wynika z danych CDC, amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób, seks analny zyskuje popularność wśród par heteroseksualnych poniżej 45. roku życia – 36 procent Amerykanek i 44 procent Amerykanów twierdzi, że choć raz w życiu się na niego zdecydowało. Wbrew pozorom, seks analny nie musi oznaczać penetracji odbytu penisem, ale także pieszczenie odbytu językiem, palcami, używanie do tego wibratorów, korków analnych czy dildo, które umożliwia dokonanie penetracji odbytu mężczyzny przez kobietę.

Seks analny, jak każda aktywność seksualna, ma przede wszystkim przynosić przyjemność, być rodzajem zabawy. Jednak wymaga on większych przygotowań niż seks dopochwowy.

Jak się przygotować do seksu analnego?

W przypadku seksu analnego warto na samym początku zaznaczyć, że powinien on się odbywać tylko i wyłącznie za zgodą obojga partnerów, po przeprowadzonych na ten temat rozmowach. Zaskakiwanie kobiety w trakcie stosunku: „Ups! Wyślizgnął mi się!” jest nie tylko niedobrym pomysłem, ale i zachowaniem seksualnym wbrew woli drugiej osoby. Nie ma też co naciskać drugiej strony do spróbowania seksu analnego, jeśli ma ona duże wątpliwości lub wyraźnie sygnalizuje, że tego nie chce. Seks analny może dla dwojga chętnych stanowić ciekawe urozmaicenie życia intymnego, a dla tych, którzy się na niego nie zdecydują i tak pozostaje całe mnóstwo innych opcji urozmaicania życia w sypialni.

Poza przygotowaniem psychicznym, ważne jest też to czysto praktyczne. Pochwa na skutek podniecenia sama zaczyna wilgotnieć i wytwarzać swój własny „lubrykant”, a odbyt – nie. Dlatego należy zaopatrzyć się w żele nawilżające, dostępne w aptekach i drogeriach. Bez nich penetracja może spowodować rozerwanie delikatnej tkanki wewnątrz odbytu, a to prowadzi nierzadko do bólu i krwawienia.

Jeśli zamierzasz stymulować odbyt ręką, należy obciąć i dokładnie wyczyścić przedtem paznokcie. Uchroni to partnerkę przed zranieniem, naderwaniem tkanki wewnątrz odbytu i zapobiegnie rozprzestrzenianiu się bakterii.

Stosunek analny związany jest z większym ryzykiem przenoszenia niektórych chorób wenerycznych (o czym niżej), dlatego wskazane jest stosowanie w czasie jego uprawiania prezerwatywy.

Czy seks analny boli?

Może się tak stać, zwłaszcza podczas pierwszych stosunków. Dlatego na początku, zamiast zaczynać od penetracji penisem, warto wypróbować kulki analne czy pieszczenie odbytu palcem, wibratorem. W czasie seksu nie ma się co śpieszyć, można przerwać stosunek, zmienić pozycję. Podczas pierwszych prób może wystąpić krwawienie, które wraz z częstotliwością uprawiania tego rodzaju seksu powinno zniknąć. Może się też zdarzyć i tak, że seks analny od początku będzie sprawiał obojgu partnerom przyjemność, bo też nie ma z założenia nikomu sprawiać bólu. Jeśli ten jednak cały czas towarzyszy kobiecie, należy albo zrezygnować z seksu analnego, albo skonsultować problem z ginekologiem. Warto też pamiętać, że seks analny wymaga rozluźnienia zwieracza odbytu, a odpowiednie zrelaksowanie się może wymagać czasu.

Czy podczas seksu analnego można się czymś zarazić?

Tkanka wewnątrz odbytu jest bardzo cienka i delikatna, podatna na pękanie. A przez to pękanie zwiększa się i ryzyko przenoszenia infekcji, wirusów i bakterii pomiędzy partnerami. Nawet osoby, które nie cierpią na żadne choroby przenoszone drogą płciową mogą przenosić między sobą bakterie w trakcie seksu analnego.

Co więcej, bakterie żyjące w odbycie lub w jego okolicy poprzez seks analny mogą się łatwo przenosić, jeśli nie zachowacie odpowiednich środków ostrożności. Po zakończeniu seksu analnego, a przed rozpoczęciem seksu dopochwowego, zdejmij prezerwatywę i załóż nową (jeśli jej używasz). Jeśli w trakcie seksu analnego stosowaliście zabawki, stymulowaliście odbyt placami, również należy je dokładnie umyć, ponieważ tym sposobem może się rozprzestrzeniać wirusowe zapalenie wątroby typu A oraz zakażenie bakteriami E. coli.

Ponadto, choroby przenoszone drogą płciową takie jak chlamydia, rzeżączka czy opryszczka miejsc intymnych mogą być przenoszone i podczas seksu analnego. Ten rodzaj aktywności stanowi również większe niż w innych przypadkach ryzyko zakażenia HIV. Osoby, które są stroną bierną podczas stosunku mają 13-krotnie większe ryzyko zakażenia się HIV niż partner pełniący rolę aktywną. M. in. dlatego podczas seksu analnego tak ważne jest stosowanie prezerwatyw.

Czy seks analny jest groźny dla zdrowia?

Jeśli dana osoba cierpi na hemoroidy, podrażnianie odbytu może zwiększać związane z nimi objawy. W skrajnie rzadkich przypadkach może dojść do perforacji okrężnicy, w takich przypadkach niezbędna jest interwencja chirurga. Perforacja okrężnicy objawia się silnymi krwawieniami z odbytu oraz bólem brzucha.

Czy podczas seksu analnego można mimowolnie zrobić kupę?

Tak, to rzeczywistość związana z seksem analnym. Nawet jeśli przed zbliżeniem załatwisz się, to i tak jest ryzyko, że trochę kupy się pojawi. Po zakończeniu igraszek może pojawić się chęć nagłego wypróżnienia. Warto pamiętać, że seks analny nie wpływa na pojawienie się kłopotów z wypróżnianiem, a przynajmniej nie istnieją na potwierdzenie tej tezy żadne przekonujące dowody naukowe, poza jednym badaniem przeprowadzonym na nielicznej grupie osób.

Czy seks analny prowadzi do orgazmu?

Może tak być, choć jego osiągnięcie bywa zazwyczaj łatwiejsze u mężczyzn, ponieważ w trakcie seksu analnego stymulowany jest u nich gruczoł krokowy (prostatę), co zwiększa doznania. U dużej części ludzi, bez względu na płeć, okolice odbytu należą do stref szczególnie wrażliwych na dotyk, sam odbyt pełen jest wrażliwych zakończeń nerwowych, co również może sprzyjać szczytowaniu. U kobiet warto je wspomóc stymulacją łechtaczki. Penetracja okolic odbytu ma również stymulować tajemniczy punkt A, znajdujący się głęboko w pochwie i wręcz wypchany zakończeniami nerwowymi, trudno jednak powiedzieć, gdzie konkretnie miałby się on znajdować.

Seks analny: jakie pozycje są najlepsze?

1. Na jeźdźca

To pozycja idealna dla osób rozpoczynających przygodę z seksem analnym, ponieważ umożliwia partnerce wygodne zmiany pozycji, jeśli w którejś będzie się czuła niekomfortowo. Najpierw jednak mężczyzna kładzie się na plecach na łóżku, a kobieta siada na nim. Partnerka może też od tyłu złapać podstawę penisa partnera, co spowoduje u niego uczucie pełnej penetracji (której w rzeczywistości nie będzie), a dla niej samej ręka będzie stanowiła dodatkowy „bufor” bezpieczeństwa.

2. Na pieska

To kolejna pozycja polecana osobom dopiero rozpoczynającym przygody z seksem analnym. To właśnie ona najczęściej kojarzy się z tego rodzaju aktywnością, dla kobiety jest najwygodniejsza, pozwala a się rozluźnić. Mężczyzna, poza penetracją, może stymulować łechtaczkę partnerki (ona sama również może to zrobić). Pozycja na pieska umożliwia również penetrację dopochwową, ale w tym przypadku koniecznie trzeba zdjąć przedtem, ze względów higienicznych, prezerwatywę używaną do seksu analnego i zastąpić ją nową.

3. Pozycja twarzą w twarz

Tutaj znów kobieta siada na mężczyźnie i oplata go nogami. Podobnie jak w przypadku pozycji na jeźdźca, partnerka może kontrolować głębokość penetracji, a mężczyźnie łatwiej w tej pozycji stymulować łechtaczkę i piersi kobiety.

4. Pozycja na łyżeczkę

Partnerka leży plecami do partnera, oboje są wygodnie ułożeni. Kobieta może wygiąć się tak, by zapanować nad tempem i głębokością penetracji.

5. Pozycja na brzuchu

W tym przypadku kobieta może niemal nic nie robić – po prostu położyć się a brzuchu i skupić na przyjemności. W tej pozycji także łatwo pieścić łechtaczkę.

6. Na misjonarza

W tej pozycji kobieta kładzie się na plecach i umieszcza nogi na ramionach mężczyzny. W przeciwieństwie jednak do wcześniej wspominanych układów, w tym partnerka ma mniejszą możliwość kontrolowania głębokości penetracji.