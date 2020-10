Jak dobrze znasz się na seksie i Kamasutrze? Rozwiąż quiz!

Niemal każdy kiedyś słyszał o Kamasutrze. Słynna hinduska księga, wbrew pozorom, nie dotyczy tylko seksu, ale i miłości, nawiązywania więzi emocjonalnej przez partnerów. Choć Kamasutra powstała prawie 4000 lat temu, jej treści w wielu przypadkach są nadal aktualne. Chodzi nie tylko o same pozycje, ale i porady dotyczące relacji międzyludzkich.

Quiz o Kamasutrze

Warto wiedzieć, że to, co było zawarte w oryginalnej Kamasutrze, niemal nie przetrwało do dzisiejszych czasów. Księga po polsku doczekała się tylko dwóch tłumaczeń, po angielsku jednego, jednak jest ono... bardziej konserwatywne niż oryginał. Ponadto, Kamasutra opisywana w Internecie skupia się niemal wyłącznie na samym akcie seksualnym i tym, co można nawzajem ze sobą w sypialni wyczyniać.

Skoro tak często w kontekście Kamasutry wspomina się właśnie o seksie, zapraszamy do quizu poświęconego konkretnie tej jej stronie. Czy wiesz, która księga Kamasutry zawiera najwięcej opisów pozycji? Ile tych pozycji w sumie opisał jej autor? I czy wszystkie wymagają niemal akrobatycznych zdolności? Sprawdź się!

QUIZ:

A Ty, ile wiesz o seksie? Quiz o Kamasutrze