Czym jest uzależnienie od masturbacji i jak z nim wygrać?

Uzależnienie od masturbacji to często występujące zjawisko w dobie powszechnego dostępu do Internetu i wszelkiego rodzaju filmów pornograficznych. Kiedy można stwierdzić, że ktoś jest uzależniony od onanizmu i jak z tym walczyć?

Uzależnienie od masturbacji: czym jest?

Rozważania nad uzależnieniem od masturbacji należy zacząć od tego, że... takiego uzależnienia oficjalnie nie ma. Nie widnieje ono w najnowszej klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-5). A to ta klasyfikacja stanowi podstawę do diagnozowania zaburzeń psychicznych, uzależnień również w Polsce. Bez wątpienia pojawiła się potrzeba medycznego rozpoznania uzależnienia od masturbacji, jednak dopóki jej nie ma, mowa jest raczej o kompulsywnym onanizmie niż o uzależnieniu od niego.

Warto pamiętać, że masturbacja, jeśli nie przybiera formy uzależnienia, ma swoje zalety: pozwala uwolnić napięcie seksualne, poprawia ukrwienie skóry, a także uzyskanie orgazmu podczas seksu z partnerem – dzięki niej lepiej zna się swoje ciało.

Uzależnienie od masturbacji: objawy

Masturbowanie się od czasu do czasu jest zapewne właściwe niemal wszystkim ludziom, choć niewielu się do tego przyznaje. Według badań Francuskiego Instytutu Opinii Publicznej o tym, że uprawiają onanizm bez problemu mówi 91 procent Holenderek i 75 procent Francuzek. Jeśli chodzi o Polki, znalazły się one poza pierwszą europejską ósemką. Mężczyznom zazwyczaj łatwiej przychodzi wyznanie, że się onanizują.

Kiedy jednak onanizm przybiera formę uzależnienia od masturbacji? Możesz czuć zaniepokojenie, gdy:

Twoje życie rodzinne i zawodowe cierpią na tym, że się masturbujesz. Robisz to bowiem w każdej wolnej chwili i onanizmowi podporządkowujesz cały swój dzień. Robisz przerwę w pracy, by iść do toalety i się masturbować, skracasz posiłek z najbliższymi i robisz to samo.

Masturbacja zajmuje ci dużo czasu i kosztuje niemało energii.

Spóźniasz się na spotkania, odwołujesz je, przekładasz po to, by w danej chwili móc się masturbować.

Masturbujesz się w niewygodnych warunkach, byle tylko to zrobić.

Masturbujesz się nawet wtedy, gdy nie czujesz podniecenia.

Odczuwasz poczucie winy przez masturbowanie się. Choć w przypadku niektórych osób te wyrzuty pojawiają się bez uzależnienia, a ze względów religijnych.

Trudno jest ci przestać myśleć o masturbacji.



Uzależnienie od masturbacji: przyczyny

A co prowadzi do tego, że zwykły onanizm przeradza się w uzależnienie od masturbacji? Jak wskazuje Mayo Clinic, kompulsywne zachowania seksualne mogą mieć charakter neurologiczny. Powstają w wyniku braku równowagi między naturalnymi substancjami w mózgu, do czego dochodzi m. in. w chorobie Parkinsona. Z kolei badania przeprowadzone na zwierzętach sugerują, że uzależnienia behawioralne, a do nich należy uzależnienie od masturbacji, mogą zmieniać ścieżki neuronalne mózgu, podobnie jak zaburzenia związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych.

Uzależnienie od masturbacji: czy to grzech?

W niektórych religiach masturbacja jest uważana za grzech, jednak należy dodać, że sama w sobie, jeśli nie stała się już uzależnieniem, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, żadne organizacje zdrowotne na całym świecie tego nie potwierdzają. Masturbacja przynosi nawet wspominane wcześniej korzyści, a uważanie jej za grzech może tylko negatywnie wpłynąć na samopoczucie i samoocenę danej osoby.

Uzależnienie od masturbacji: jak z nim wygrać?

Jeśli chcesz samodzielnie poradzić sobie z uzależnieniem od masturbacji, możesz to zrobić na kilka sposobów, których celem będzie odwrócenie twojej uwagi od tej czynności. Zapisz się na dodatkowe kursy, zajęcia, studia podyplomowe, które zabiorą twój czas. Znajdź dodatkowe pasje, poświęć się aktywności fizycznej, która pozwoli w inny sposób rozładować tkwiące w tobie emocje. Spróbuj częściej wychodzić ze znajomymi czy nawet z rodziną bądź samodzielnie.

Uzależnienie od masturbacji: terapia

Wyjście z uzależnienia od masturbacji nie jest najłatwiejsze. Dlatego pomocna może być terapia, choć często to ostatnie, na co uzależniony ma ochotę. O kwestiach intymnych nie jest łatwo mówić. Warto jednak sobie uświadomić, że terapeuta po to właśnie jest, że to osoba, która słyszała już dużo podobnych zwierzeń i nic jej nie zdziwi. Nie oceni cię, nie będzie do ciebie negatywnie nastawiona. Postara się pomóc. Wszystkie informacje, które przekażesz specjaliście są poufne i nie wyjdą poza ramy gabinetu (chyba że terapeuta będzie chciał skonsultować z kimś twój przypadek, o czym na pewno cię powiadomi). Dostępne są również terapie grupowe, na których niektórym osobom może być łatwiej podzielić się swoimi odczuciami z kimś, kto również jest uzależniony od masturbacji. Spośród terapeutów najlepiej wybrać seksuologa, czyli osobę, która właśnie problemami związanymi ze strefą seksualną się zajmuje.

Jeśli chodzi o leki, żadne konkretnie na uzależnienie od masturbacji nie istnieją. Jednak kompulsywne zachowania seksualne są czasami powiązane z depresją, zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi i zaburzeniami lękowymi. W tych przypadkach leki stosowane właśnie na te choroby i zaburzenia mogą okazać się pomocne również w łagodzeniu objawów uzależnienia od masturbacji.