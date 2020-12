Dlaczego chodzimy do łóżka z byłym partnerem? Naukowcy wyjaśniają

Rozstanie teoretycznie oznacza koniec znajomości, wykasowanie swoich numerów i wyrzucenie wspólnych zdjęć. Jednak w przypadku niektórych par jest wręcz przeciwnie. Długo po rozstaniu uprawiają jeszcze seks i nie do końca rozumieją przyczyny swojego zachowania. Do seksu z byłym przyznaje się aż 25 procent badanych.

Seks po rozstaniu – badanie naukowe

Badanie opublikowane w czasopiśmie Evolutionary Psychology dało wgląd w świat seksu i emocji po rozstaniu. Naukowcy zrekrutowali 212 studentów, którzy uprawiali seks z byłym partnerem średnio w ciągu 2 tygodni od zakończenia związku. Prawdopodobnie smutek zwykle osiąga szczyt właśnie 2 tygodnie po zerwaniu i zaczyna spadać około 4 tygodnia. Miesiąc po zerwaniu to także okres, w którym ludzie zazwyczaj otwierają się na nowe znajomości.

Mężczyźni a seks po rozstaniu

W badaniu mężczyźni zgłaszali większą otwartość na seks po rozstaniu niż kobiety, bez względu na to, kto z kim zerwał, lub jak atrakcyjna była partnerka. Mężczyźni zgłaszali też większą chęć do próbowania nowości w łóżku w czasie seksu po rozstaniu. Powody takiego zachowanie były dwojakie: niekiedy była to chęć odzyskania partnera, innym razem spełnianie fantazji bez obawy o to, jak wpłyną one na związek.

Jednak mężczyźni i kobiety nie różnili się pod względem otwartości na seks po rozstaniu, kiedy nadal kochali swojego partnera. W porównaniu z mężczyznami kobiety zgłaszały, że spodziewają się więcej negatywnych uczuć związanych z seksem po rozstaniu. Jest to zgodne z wcześniejszymi badaniami, które wykazały, że kobiety częściej niż mężczyźni żałują swojej aktywności seksualnej.

