30 proc. badanych uprawia seks w trójkącie. Najwięcej wśród młodych dorosłych

Seks w trójkącie to jedna z najpopularniejszych fantazji seksualnych. Pomimo to jest zaskakująco mało badań na ten temat, a prawie wszystkie z nich ograniczają się do badań na studentach. Ostatnia publikacja w Archives of Sexual Behaviour pokazuje porównawczą analizę seksu w trójkącie na podstawie grupy studentów oraz starszej grupy dorosłych internautów.

Badania nad seksem w trójkącie

249 studentów o średniej wieku 21 lat i 1342 dorosłych o średniej wieku 31 lat odpowiedziało na pytania dotyczące związków, fantazji seksualnych i seksu w trójkącie. W obu grupach byli zarówno single, jak i osoby w związkach. Niektórzy uczestnicy identyfikowali się jako mniejszości seksualne. Badacze zauważają, że żadna z grup nie była reprezentatywna dla populacji, co oznacza, niemożność uogólniania wyników. Ponadto wyniki nie mówią nam, ile osób kiedykolwiek miało trójkąt.

Co pokazały wyniki dotyczące seksu w trójkącie?

Badanie koncentrowało się w szczególności na zainteresowaniu seksem w trójkącie z udziałem uczestników więcej niż jednej płci. W obu grupach ok 30% osób stwierdziło, że miało w życiu co najmniej jeden trójkąt seksualny. Liczby były podobne dla mężczyzn i kobiet - odpowiednio 32% w porównaniu do 29%. W obu grupach mniejszości seksualne dwukrotnie częściej decydowali się na trójkąt niż heteroseksualiści: odpowiednio 43% i 21%.

Starsi dorośli trzykrotnie częściej uprawiali seks w trójkącie niż grupa studentów. Jak wykazały wcześniejsze badania, fantazje na temat seksu grupowego mają tendencję do wzrostu wraz z wiekiem, być może odzwierciedlając zwiększoną potrzebę nowości seksualnych. Badacze zasugerowali, że „trójkąty nie są rzadką lub rzadką praktyką seksualną, oraz że naukowcy zajmujący się seksem powinni poświęcić więcej uwagi temu mało zbadanemu tematowi”.

Więcej informacji na temat tych badań można znaleźć w: Thompson, AE i Byers, ES (2020). Eksperymentalne badanie różnic w sądach hipotetycznych mężczyzn i kobiet inicjowanie trójkątów mieszanych płci: zastosowanie teorii skryptu seksualnego. Archiwa zachowań seksualnych.

