Egoizm i nie tylko. Oto 8 cech seksualnego narcyza

Narcyzi seksualni przejawiają postawy takie jak manipulowanie, brak przywiązania, a nawet agresywne zachowania seksualne. Co jeszcze warto wiedzieć o takich osobach?

Kim jest narcyz seksualny?

Zdaniem amerykańskiego terapeuty dra Brandona Santana narcyz seksualny ma do przesady pozytywne, egoistyczne wyobrażenie na temat tego, jak dobry jest w łóżku. Specjalista twierdzi, że taka osoba może mieć obsesję na punkcie swojej seksualności i wymaga takiej samej obsesji od partnera. Dodaje, że większość narcyzów idealizuje własny obraz siebie i ma wybujałe poczucie własnej wartości. Jednak w przypadku narcyzów seksualnych cechy te ujawniają się szczególnie w odniesieniu do ich łóżkowych podbojów.

Koncepcja narcyzmu seksualnego została poparta kilkoma badaniami naukowymi. W jednym badaniu z 2013 roku naukowcy wykazali, że w związkach małżeńskich, w których jeden z małżonków jest narcyzem seksualnym, ludzie odczuwają zwykle niższą satysfakcję seksualną i niższą satysfakcję z pożycia małżeńskiego. Inne badania pozwoliły określić narcyzm seksualny jako cechę charakterystyczną osób z zaburzeniami osobowości typu borderline.

Cechy osobowości narcyza seksualnego

Ignorowanie partnera po stosunku



Zdaniem psychoterapeutki Haley Neidich seksualny narcyz zabiega tylko o własną przyjemność i zazwyczaj odsuwa się emocjonalnie od swojego partnera po seksie, a nawet może zupełnie ignorować jego istnienie, gdy dostanie to, czego chciał. To może się zdarzyć zarówno w ramach zaangażowanego związku, jak i luźnego. Specjalistka twierdzi, że takie zachowania są powszechne u narcyzów: ich seksualność zyskała aprobatę, więc nie potrzebują już niczego innego. Stąd często opuszczają po seksie nie tylko pokój, ale nawet mieszkanie. Dopóki nie dostaną tego, czego chcą, będą czarujący, ale gdy tylko zaspokoją swoje potrzeby, znów będą ignorować i zaniedbywać partnerów.



Gwałtowne zachowania podczas seksu



Narcyzm seksualny jest powiązany z wykorzystywaniem seksualnym i agresją. Jedno z badań wykazało, że mężczyźni z cechami narcyza seksualnego częściej dopuszczali się niechcianego przez drugą stronę kontaktu seksualnego, a nawet przymusu i gwałtu.



Kompulsywne zachowania seksualne



Według Haley Neidich narcyzi seksualni często wykazują kompulsywne zachowania związane z seksem, co może obejmować ryzykowny seks i nałogowe korzystanie z pornografii, które koliduje z ich normalnym życiem. Dr Santan dodaje, że seksualni narcyzi często mają obsesję na punkcie „podbojów” sypialnianych i bardziej interesuje ich ilość niż jakość.



Seryjne oszustwa i niewierności



Kompulsje seksualne narcyzów mogą również obejmować seryjną niewierność. W badaniu przeprowadzonym w 2014 roku wykazano, że osoby narcystyczne częściej oszukują w małżeństwie. Często robią to bez wyrzutów sumienia. Zdaniem Haley Neidich w związku zazwyczaj wiąże się to również z obwinianiem partnera, ponieważ narcyzi nie są w stanie wziąć odpowiedzialności za swoje zachowanie.



Brak empatii wobec partnerów



Haley Neidich mówi, że narcyzi seksualni często postrzegają partnera jako własność i nie potrafią dać mu poczucia intymności. Dr Santan dodaje, że seksualny narcyz może być bardzo skoncentrowany na własnej przyjemności, swoich odczuciach lub fetyszu, ale nie będzie pytać partnera o jego pragnienia.

Zdaniem dra Santana seksualnym narcyzom nie chodzi o faktyczne emocjonalne połączenie w seksie. Chodzi im o dominację, samozadowolenie i władzę. Partner osoby, która podziwia własną seksualność lub ma obsesję na jej punkcie, zauważy, że seksualny narcyz nie jest obecny emocjonalnie podczas aktu seksualnego. Poczuje się, jakby to doświadczenie było pozbawione emocji.



„Gaslighting”



„Gaslighting” to sprawianie, że ktoś wątpi w jego postrzeganie rzeczywistości. Zdaniem Neidich jest powszechną taktyką emocjonalnego wykorzystywania stosowaną przez wszystkich narcyzów. W przypadku narcyzów seksualnych może to oznaczać, że uznają, że wymyślasz sobie potrzeby celem zwrócenia na siebie uwagi, jeśli wyrazisz, że chcesz czegoś w łóżku lub wyrazisz potrzebę emocjonalnej bliskości podczas seksu. Dr Santan mówi, że niektórzy narcyzi seksualni nawet skłonią cię do uwierzenia, że ​​chciałeś seksu, choć faktycznie zostałeś zmanipulowany, a tak naprawdę nie byłeś nim zainteresowany. Mogą również oskarżać partnerów o flirtowanie z innymi, oszukiwanie lub bycie narcyzami w celu odwrócenia winy od siebie.



Używanie seksu do manipulowania ludźmi



Zdaniem dra Santana narcyzi seksualni wykorzystują seks, aby zyskać uznanie, więc mogą zachowywać się czarująco, romantycznie, a nawet pozornie hojnie.



Zdenerwowanie, jeśli nie dostają tego, czego chcą w seksie



Ponieważ poczucie własnej wartości wielu seksualnych narcyzów zależy od uzyskania aprobaty w sypialni, mogą dawać upust swoim emocjom, jeśli nie dostaną tego, czego chcą. Dr Santan mówi, że tacy ludzie mogą się złościć, a nawet próbować manipulować partnerem lub zmuszać go do seksu. Narcyz może żądać aktywności seksualnej, która wykracza poza strefę komfortu partnera, a następnie grozić, że powie innym, że to był pomysł partnera lub że partner jest zboczony.Czytaj też:

