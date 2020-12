7 przyczyn, z powodu których kobiety nie osiągają orgazmu

Kobiecy orgazm, choć zazwyczaj trudniejszy do osiągnięcia niż męski, nie jest jednak – a przynajmniej nie powinien być – czymś wyjątkowym, odstępstwem od reguły. Na drodze do niego stają jednak niekiedy różne przeszkody – wśród nich siedem poniższych.

Co powoduje, że kobieta nie może osiągnąć orgazmu?

1. Nadużywanie alkoholu

Zbyt częste spożywanie alkoholu i palenie papierosów może utrudniać przepływ krwi do łechtaczki, a to ona u wielu kobiet wymaga stymulacji, by mogły osiągnąć orgazm.

2. Kłopoty komunikacyjne

Czasem partner może nie wiedzieć, co sprawia ci przyjemność i nie potrafić się tego domyślić. W takiej sytuacji najlepiej byłoby po prostu szczerze z nim porozmawiać. Nie dwuznacznie, ale wprost. Zamiast stwierdzać, że coś się nam nie podobało, można zaproponować: „Lubię to i to, może spróbujemy robić to częściej?”.

3. Brak pewności siebie

Zamiast skupiać się na przyjemności, nierzadko osoba, której nie podoba się własne ciało myśli tylko o tych krytycznie przez siebie wypunktowywanych mankamentach. To zdecydowanie utrudnia cieszenie się chwilą.

4. Choroba

Czasem osiągnięcie orgazmu spowodowane jest przesłankami zdrowotnymi. Istnieje wiele chorób, które, jeśli nie są leczone, uniemożliwiają bądź utrudniają osiągnięcie orgazmu, np. stwardnienie rozsiane. Również leki przeciwdepresyjne i antyhistaminowe mogą osłabiać orgazmy.

5. Niewłaściwa stymulacja

Duża część kobiet potrzebuje gry wstępnej do tego, by się podniecić i odczuwać przyjemność. Ponadto, paniom w większości nie wystarczy penetracja, do orgazmu niezbędna jest równie stymulacja łechtaczki, a także pieszczoty, które są inne w przypadku różnych osób: jedna kobieta lubi pocałunki w uszy, inna w szyję.

6. Złe samopoczucie

Jeśli w ostatnim czasie gorzej się czujesz, towarzyszy ci lęk, masz objawy depresji, możesz nie osiągać orgazmu. W takich przypadkach warto udać się do ginekologa, który być może doradzi wizytę u terapeuty.

7. Presja społeczna

Stres, kłopoty w pracy, trudności finansowe mogą wpłynąć na trudności z osiągnięciem orgazmu. Pojawiają się one również wtedy, gdy zaufanie do partnera zostało nadszarpnięte.

