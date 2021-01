Seks-roboty, aplikacje do orgazmu i olejki do włosów łonowych. Poznaj seksualne trendy na 2021 rok

Trendy przewidywane na 2021 rok przez Dominnique Karetsos, właścicielce firmy z branży zdrowia seksualnego i technologii kształtują się dosyć nietypowo. Punktem wspólnym trendów będzie zdrowie seksualne.

Przyjemności nigdy dosyć

Rok 2020 przyniósł ogromny wzrost sprzedaży zabawek erotycznych, co wskazuje na ponowne skupienie się na zadowalaniu siebie solo, a Dominnique przewiduje, że trend ten utrzyma się także i w tym roku: nadal będziemy dbać o więź z samym sobą i sprawiać sobie przyjemność w pojedynkę.

– To był trudny rok pełen wyzwań, ale z drugiej stronie był pełny celebrowania różnych rzeczy – mówi Dominnique. – Odkrywaliśmy to, co dała nam matka natura w okresie blokady, a to kierowało nas ku zdrowym zmianom stylu życia.

Wszystkie tegoroczne trendy są niejako kontynuacją roku ubiegłego, jeśli chodzi o dbanie o siebie. Jakie aspekty będą zatem ważne w 2021 roku?

Pielęgnacja intymna dla mężczyzn

Marki wprowadzą na rynek produkty i serie produktów specjalnie ukierunkowane na przyjemność seksualną i dobre samopoczucie mężczyzn. Panowie będą mieli możliwość skorzystania z olejków do włosów łonowych, organicznych lubrykantów i zabawek erotycznych przeznaczonych do pieszczenia penisa.

Bardziej pozytywny język

– Zobaczymy kolosalną zmianę jeśli chodzi o język i edukację związane z seksem – powiedziała Dominnique, potwierdzając, że przyjemność jest zdrowa, seks można odkrywać solo lub w inny sposób, że „w porządku jest nie być w porządku”, że marginalizowane społeczności zasługują na pochylenie się nad nimi.

– Język jest niezbędny do zapewnienia nam edukacji, abyśmy mogli nauczyć się kształtować własne narracje, biorąc pod uwagę naszą tolerancję i empatię seksualną dla innych. Siła języka pozwala budować państwa, przekształcać politykę i modyfikować przestrzeń, a co robi teraz? Wystarczy spojrzeć na moc dostosowanego indywidualnie używania zaimków ona / on / oni. To dopiero początek. Ludzkość jest świadkiem powstawania leksykonów. Mamy nadzieję, że ten trend przekształci się w element kultury, wywierając pozytywny wpływ społeczny – mówiła specjalistka.

Przestrzeń seksualna w Internecie

Branża seksu i zdrowia seksualnego musi respektować ograniczenia platform społecznościowych dotyczących treści seksualnych. Dlatego tworzy własne przestrzenie.

– Innowacyjne platformy społecznościowe to bezpieczne miejsca do odkrywania swojej seksualności, zdrowia i dobrego samopoczucia – mówi Dominnique. – Choroby przenoszone drogą płciową to temat, który wykracza poza dostarczanie wyników badań na telefony komórkowe. Teraz to my będziemy dzielić się tymi informacjami na specjalnych platformach, zanim zaczniemy budować jakąś znajomość na portalu randkowym. To nowe pola do zabawy, których jednoczesnym pozytywnym celem jest stworzenie inteligentnej przestrzeni internetowej w tematyce zdrowia seksualnego.

„Grywalizacja”

Dominnique wskazuje na aplikacje takie jak gra z ekranem dotykowym, która łączy określone techniki przyjemności z muzyką i pozwala w ten sposób osiągnąć orgazm.

– Chodzi o dobrą zabawę i normalizację seksualnej przyjemności dziewcząt – wyjaśnia. – Spodziewam się, że znacznie więcej marek będzie wykorzystywać „grywalizację” jako sposób na zwiększenie zasięgu. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę grywalizację w edukacji seksualnej w szkołach! To świetne narzędzie, które pozwal dostosować się do poziomu różnych grup wiekowych.

Teleporady w zakresie dysfunkcji seksualnych

– Uważam, że można powiedzieć, że nigdy nie wrócimy do tradycyjnej opieki klinicznej lub porad dotyczących naszego zdrowia seksualnego. Możemy tylko iść naprzód i ewoluować – mówi Dominnique.

Roboty seksualne i wirtualna rzeczywistość

Dominnique przewiduje rozwój w świecie robotów seksualnych i sztucznej inteligencji.

– Producenci wykorzystują wirtualną rzeczywistość, aby uczyć i dostarczać skrajnych wrażeń, od przyjemności po ból. Opracowano teraz interfejs robotycznych stymulatorów łechtaczki – mówi. – To kolejna generacja zabawek, które pomogą kobietom nauczyć się osiągać orgazm.

Czytaj też:

Zwykła gra wstępna to relikt przeszłości. Oto nowy sposób na dobry seks... i kondycjęCzytaj też:

To łatwe 3-etapowe ćwiczenie pomoże ci osiągnąć lepszy orgazmCzytaj też:

Dlaczego kobiety w wieloletnich związkach „rezygnują” z seksu? Odpowiedź może zaskoczyć