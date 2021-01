Sposoby, dzięki którym można poprawić libido. Sprawdź, które polecają eksperci

Badanie ujawniło również, że 60 procent Brytyjczyków chce zwiększyć swoje libido, bez względu na to, jaki wpływ miała na nie pandemia.

Jak próbujemy poprawić swoje libido?

Wspomnianą ankietę przeprowadził portal Superdrug Online Doctor. Wynika z niej, że 27 procent osób w celu wzmocnienia swojego popędu seksualnego przechodzi na zdrowszą dietę i ćwiczy. Część osób stara się również poprawić relację ze swoim partnerem. Co jeszcze? Oto dokładne wyniki:

32 procent osób ogląda pornografię

31 procent urozmaica grę wstępną

31 procent osób próbuje nowych pozycji seksualnych

31 procent masturbuje się

29 procent urozmaica swoje fantazje seksualne

27 procent osób częściej sięga po zabawki erotyczne

22 procent zaczyna dokładnie planować seks

21 procent zmienia miejsce i czas seksu

20 procent czyta literaturę erotyczną

18 procent rzadziej ogląda pornografię

Eksperci z portalu Superdrug dodają, że pomysł przedłużenia gry wstępnej jest rzeczywiście bardzo dobry, a co do pornografii, trudno powiedzieć, czy pomaga jej odstawienie czy częstsze oglądanie. Co ciekawe, to mężczyźni częściej niż kobiety deklarowali, że chcą tego rodzaju filmy oglądać rzadziej. Bez względu na płeć 90 procent respondentów twierdzi, że ma problem z rozmową o libido ze swoim partnerem, zwłaszcza jeśli jest ono niskie. 68 procent osób w ogóle nie podejmowało prób zaczęcia takiej dyskusji.

Specjaliści twierdzą również, że aby podnieść swoje libido warto być aktywnym fizycznie, co może też wzmocnić „wytrzymałość” w sypialni. Wskazane jest również ograniczenie picia alkoholu, mogącego zakłócać produkcję hormonów płciowych i powodować ambiwalentne podejście do seksu. Relaksacja, spędzanie czasu na ulubionych zajęciach: czytaniu, słuchaniu muzyki, też mogą pomóc oderwać się od codziennych, odbierających ochotę na zbliżenia, stresów. Jeśli nastąpi długotrwały spadek libido, warto skonsultować się z seksuologiem lub psychoterapeutą.

Czytaj też:

Odczuwasz spadek libido? 6 najczęstszych przyczyn