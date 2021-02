„To, co składa się na rozmowę na temat seksu z niepełnosprawnościami, dotyczy również osób pełnosprawnych” – mówi 29-letnia Katy Venables, która od trzech lat jeździ na wózku inwalidzkim. Kobieta uważa, że seks osób na wózkach jest tematem tabu w społeczeństwie. Sama nie do końca jest postrzegana jako romantyczna kochanka dla swojego partnera – ludzie widzą w nim jedynie opiekuna, a nawet współczują mu.

Niepełnosprawni a seks

W książce The Handi Book Of Love, Lust & Disability Katy opisuje, co osoby niepełnosprawne powinny wiedzieć o seksie. Uważa, że dyskusja o seksualności i niepełnosprawności jest niezwykle ważna. Według niej niepełnosprawność nie oznacza deseksualności. „Osiemdziesiąt procent osób niepełnosprawnych staje się, a nie rodzi niepełnosprawni” – mówi Venables. Dlatego nadal mogą czuć się istotami seksualnymi, nie zważając na swój stan zdrowia. „Możemy nawet stać się bardziej seksualni, ponieważ ulga, jaką możemy uzyskać w łóżku, jest nieoceniona”.

Venables zwraca uwagę na nabranie pewności co do swojego ciała: „Kiedy uwolnimy się od arbitralnych reguł piękna, możemy poprawić nasze życie seksualne”. Zwraca uwagę, że niektórzy niepełnosprawni odzyskują pewność siebie, gdy zakładają seksowną bieliznę i czują się pociągający. Według niej takie wyzwolenie seksualne jest potrzebne, szczególnie w mediach głównego nurtu.

