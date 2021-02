Od tych czynników zależy skuteczność prezerwatyw. Sprawdź, zanim użyjesz

Prezerwatywy to tania i szeroko dostępna forma antykoncepcji. Jaką skuteczność daje i co na to wpływa?

Prezerwatywy należą do jednej z najpopularniejszych form antykoncepcji na świecie. Są powszechnie dostępnie, relatywnie tanie i łatwe w użyciu. Nie dają stuprocentowej ochrony przed zapłodnieniem, a przyczyny tego często można doszukać się w nieumiejętnym zakładaniu i złym dopasowaniu prezerwatywy. Czy prezerwatywy zapobiegają ciąży? Według szacunków, przy idealnym stosowaniu prezerwatywy są w 98% skuteczne w zapobieganiu ciąży. Jednak błędy przy używaniu sprawiają, że wskaźnik ten spada do 82%. Oznacza to, że w praktyce 18 na 100 kobiet, które używają prezerwatywy jako jedynej formy antykoncepcji zajdzie w nieplanowaną ciążę. Innym powodem niskiego wskaźnika efektywności typowego używania jest złe dopasowanie. Wielu nie zdaje sobie sprawy, że prezerwatywy nie są uniwersalne dla wszystkich. Można je kupić w różnych rozmiarach. Badania wykazały, że źle dopasowane prezerwatywy wiążą się z większym ryzykiem ich pęknięcia. Kupowanie dobrze dopasowanych prezerwatyw i prawidłowe nakładanie ich może zmniejszyć ryzyko błędu; jednak pamiętaj, że nawet przy idealnym użyciu prezerwatywy nie będą w 100% skuteczne w zapobieganiu ciąży. Jak założyć prezerwatywę? Ostrożnie otwórz i wyjmij prezerwatywę z opakowania. Załóż prezerwatywę na wyprostowanego, twardego penisa, odciągając napletek. Wyciśnij powietrze z czubka prezerwatywy Rozwiń prezerwatywę do dołu na całą długość penisa. Po stosunku przytrzymaj prezerwatywę u nasady. Ostrożnie zdejmij prezerwatywę i wyrzuć ją do kosza. Czytaj też:

Nie ma przeciwwskazań medycznych do uprawiania seksu w czasie miesiączki, ale warto zachować ostrożność