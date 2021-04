Wagina – budowa kobiecej pochwy. Jak wygląda i jakie funkcje pełni?

Budowę kobiecego i męskiego układu rozrodczego poznajemy już w szkole podstawowej i często przez całe życie, z równie dużym zakłopotaniem, podchodzimy do naszej budowy anatomicznej. Temat intymności należy do tematów wstydliwych oraz owiany jest rąbkiem tajemnicy. Dzieje się tak z kilku powodów, a jednym z nich jest niechęć do poznawania własnego ciała nie tylko podczas szkolnych lekcji biologii, ale także później, czyli w dorosłym życiu.

Wagina. Budowa pochwy

Pochwa kryje przed kobietami oraz mężczyznami wiele tajemnic. Nie jest jedynie „korytarzem”, którym mogą dotrzeć do macicy plemniki, aby później, po zapłodnieniu i 9 miesiącach ciąży, mogło przyjść na świat dziecko. Anatomia waginy jest niemal identyczna w przypadku wszystkich kobiet, jednak srom, czyli zewnętrzny narząd płciowy, może znacząco się różnić. Nie brakuje też ciekawostek na temat waginy. Każda wagina jest inna, nie tylko pod względem szerokości, ale także zapachu, za który odpowiada zarówno indywidualna flora bakteryjna, jak i inne czynniki m.in. stosowana dieta. Co więcej, wagina jako narząd występuje w kilku typach. Podział wagin na różne typy uwzględnia wygląd sromu.

Jak wygląda wagina?

Nie bez powodu wagina bywa także nazywana muszelką lub kwiatem lotosu. Budowa zewnętrznych narządów płciowych kobiety, czyli sromu, przywodzi na myśl różne skojarzenia. Na zewnątrz pochwa chroniona jest m.in. przed drobnoustrojami przez wargi sromowe większe oraz wargi sromowe mniejsze. Wnętrze waginy zbudowane jest z niezwykle elastycznych włókien mięśniowych, które kurczą się i rozciągają nie tylko podczas porodu drogami natury, ale także stosunku.

Wagina ma średnio 6-8 cm długości i zaledwie 2-3 cm szerokości, jednak na skutek podniecenia może się rozszerzać, umożliwiając bezbolesne odbycie stosunku. Zarówno zewnętrzne narządy płciowe, jak i wagina mogą dostarczać kobiecie przyjemności. Punktem wrażliwym na bodźce w przypadku sromu jest łechtaczka, zaś we wnętrzu pochwy znajduje się niemal mityczny dla niektórych mężczyzn punkt „G”.

Jak dbać o waginę?

Choć anatomia waginy nie jest szczególnie fascynująca, to stanowi ona otwarte wrota do wnętrza kobiecego ciała zarówno dla męskiego członka, jak i drobnoustrojów, które łatwo przedostają się przez srom do pochwy m.in. z okolic odbytu. Z tego względu niezwykle ważna jest prawidłowa higiena intymna, która pozwala zachować zdrowie i komfort nie tylko podczas stosunków. Infekcje intymne to poważny problem, którego nie należy bagatelizować, bo mogą one doprowadzić do poważnych problemów m.in. bezpłodności.

Codzienna higiena intymna powinna uwzględniać prawidłową technikę podmywania się oraz stosowanie specjalistycznych środków myjących. Zwykłe mydło, żel pod prysznic i inne kosmetyki podrażniają srom i mogą prowadzić do wysuszenia śluzówki oraz utraty naturalnej ochrony, jaką stanowi flora bakteryjna.

Wagina – ciekawostki

Budowa pochwy może powodować pewne problemy. U niektórych kobiet dochodzi np. do jej wypadnięcia. Kobieta może także przyjść na świat bez waginy, choć zewnętrzne narządy płciowe prawidłowo się wykształcą.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat waginy? Jest ona źródłem przyjemności, które oferuje kobietom możliwość przeżywania wielokrotnych orgazmów kaskadowych. Są one dostępne jedynie dla nielicznych i aby ich doświadczać, niezbędne jest dokładne poznanie anatomii waginy oraz nauczenie się „korzystania” z tego wyjątkowego narządu w celu osiągania seksualnej przyjemności.

