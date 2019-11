Powstaje unikatowa platforma cyfrowa z nagraniami operacji laryngologicznych

Prof. Witold Szyfter z Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu powiedział PAP, że poznański ośrodek ma, wraz z PCSS, bogate doświadczenia w przekazach i rejestracji operacji laryngologicznych; w przyszłym tygodniu będzie współgospodarzem piątej edycji transmisji chirurgii laryngologicznej w Intrenecie z udziałem 12 europejskich klinik.

„Uruchomienie platformy cyfrowej to projekt naukowy, europejski grant, do którego aplikowaliśmy z wykorzystaniem doświadczeń z chirurgii live. W grancie uczestniczą trzy uniwersytety: Poznań, Barcelona i Essen oraz PCSS” – powiedział PAP prof. Szyfter.

Wyjaśnił, że w przygotowywanym serwisie zainteresowani znajdą opracowane operacje laryngologiczne.

„To będzie około 100 operacji; filmy będą zaopatrzone w pełny komentarz w języku angielskim z wytłumaczeniem ciekawych etapów tej operacji. Będzie to oczywiście posegregowane – kto się interesuje nowotworami krtani, zaburzeniami głosu, porażeniami fałdów głosowych będzie miał mógł otworzyć odpowiedni rozdział z nagraniami” – powiedział.

Realizacja projektu ma potrwać dwa lata. Prof. Szyfter wyjaśnił, że w serwisie znajdą się głównie nagrania przygotowane specjalnie na potrzeby nowej platformy. „W dużej mierze będą to operacje sfilmowane od nowa – chcemy pokazać całe operacje bez żadnych przerw, od początku do końca” – powiedział.

Dostęp do treści zawartych w serwisie będzie nieodpłatny. Prof. Szyfter podkreślił, że może to być nieoceniona pomoc dla studentów medycyny, rezydentów w zakresie otolaryngologii i dla laryngologów.

„Ten serwis może służyć jako przewodnik chirurgiczny. Jeśli ktoś nie czuje się pewny przy jakiejś operacji, będzie mógł sobie przed nią obejrzeć poszczególne fragmenty. Według naszych informacji nasz projekt nie ma odpowiednika w Europie i na świecie – nie ma czegoś takiego w laryngologii, nie mam też informacji, by stworzono taką platformę dotyczącą innych dziedzin medycyny” – powiedział prof. Szyfter.

Wartość przedsięwzięcia to ok. 3 mln zł. Placówki z Polski, Niemiec i Hiszpanii przygotują po ok. 30 filmów. „Niektóre operacje będą się dublowały, dzięki temu będzie można porównać techniki operacyjne. Pierwsze opracowane operacje pojawią się w serwisie w lutym przyszłego roku” – powiedział prof. Szyfter.

W przyszłym tygodniu, 27 listopada Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Poznaniu będzie współorganizatorem piątej edycji transmisji chirurgii laryngologicznej w Intrenecie. Wśród organizatorów są też: Europejskie Towarzystwo Laryngologiczne, PCSS oraz poznański magistrat. W przedsięwzięciu weźmie udział 12 europejskich klinik z ośmiu krajów.

Zaprezentowane będą 23 operacje pokazujące różne metody usunięcia raka krtani, operacje fonochirurgiczne oraz usuwanie nowotworów niezłośliwych krtani. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

