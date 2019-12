Krążek dopochwowy – jaka jest jego skuteczność?

Nie każda kobieta może przyjmować tabletki antykoncepcyjne ze względu na indywidualne predyspozycje do występowania różnych skutków ubocznych takiej kuracji. Tabletki antykoncepcyjne są też dość kłopotliwe podczas zastosowania (trzeba pamiętać o ich codziennym przyjmowaniu) oraz mogą okazać się nieskuteczne np. w przypadku wystąpienia wymiotów, biegunki lub przyjmowania innych leków, ograniczających ich wchłanianie. Rozwiązaniem problemu okazuje się pierścień antykoncepcyjny, który stosuje się dopochwowo raz na 3 tygodnie.

Co to jest krążek dopochwowy?

Krążek dopochwowy (pierścień antykoncepcyjny, krążek antykoncepcyjny, ring) to jedna z dostępnych metod antykoncepcji hormonalnej. Jest to elastyczny, zawierający hormony (estrogen i progestagen) krążek, który umieszcza się w pochwie. Dzięki temu, że uwalniane z niego hormony „omijają” układ pokarmowy, możliwe jest ograniczenie wielu działań niepożądanych, które obserwowane są podczas stosowania tabletek antykoncepcyjnych.

Pierścień dopochwowy a tabletki antykoncepcyjne – różnice

Pierścień antykoncepcyjny zawiera mniej hormonów niż tabletki, więc działa nieco łagodniej na organizm, jednak jego skuteczność nie jest z tego powodu obniżona. Co więcej, dzięki dopochwowej aplikacji możliwe jest zmniejszenie występujących pomiędzy miesiączkami krwawień, a także uniknięcie bolesnych miesiączek, mdłości oraz innych dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Niestety, działanie krążka uniemożliwia jego zastosowanie u kobiet, które ze względów zdrowotnych (np. zagrożenie zakrzepicą, niewydolność żylna, schorzenia wątroby, migreny, cukrzyca) nie mogą stosować tradycyjnej antykoncepcji doustnej oraz plastrów antykoncepcyjnych.

Krążek antykoncepcyjny różni się od tabletek także sposobem stosowania. Tabletki trzeba regularnie przyjmować, a pominięcie którejś z nich powoduje, że kuracja może okazać się nieskuteczna. W przypadku krążka dopochwowego aplikacja następuje co 21 dni. Inny jest też mechanizm wchłaniania substancji czynnych do organizmu – tabletki antykoncepcyjne muszą przejść przez układ pokarmowy, aby zawarte w nich substancje dostały się do krwiobiegu; hormony z krążka wchłaniają się poprzez śluzówkę pochwy.

Krążek dopochwowy – skuteczność

Jak i w przypadku innych metod antykoncepcji, skuteczność krążka dopochwowego zależna jest od tego, czy jest on prawidłowo zastosowany. Poprawna aplikacja krążka oraz przestrzeganie zasad jego stosowania sprawiają, że skuteczność tej metody antykoncepcji jest porównywalna z innymi metodami hormonalnymi. Krążek pomimo mniejszego stężenia dostarczanych do organizmu hormonów efektywnie hamuje jajeczkowanie. Ważne: wysoka skuteczność krążka dopochwowego obserwowana jest jedynie u kobiet z prawidłową budową anatomiczną. Jakiekolwiek wady w budowie pochwy są przeciwwskazaniem do zastosowania tej metody zapobiegania ciąży.

Krążek dopochwowy – jak założyć?

Aby prawidłowo założyć krążek dopochwowy nie potrzeba wprawy. Dodatkowym ułatwieniem są też specjalne aplikatory, które przydają się przede wszystkim na początku stosowania tej metody antykoncepcji.

W celu aplikacji krążka trzeba przyjąć wygodną pozycję (jak podczas aplikacji tamponów) i umieścić go tak, aby był niewyczuwalny i dokładnie przylegał do ścian pochwy. Jedynie z pozoru wydaje się to trudne, ale brak konieczności głębokiej aplikacji oraz umieszczenia pierścienia w konkretnym miejscu znacząco ułatwia jego zakładanie. Warto pamiętać, że przed aplikacją krążka antykoncepcyjnego trzeba dokładnie umyć ręce.

Równie mało problematyczne jest usuwanie krążka – trzeba tylko pamiętać, aby wymieniać go systematycznie co 21 dni zawsze tego samego dnia i o tej samej godzinie. Podczas stosunku nie należy wyciągać krążka, choć niektóre źródła podają, że założony ponownie w ciągu 180 minut zachowuje pełną skuteczność działania.

