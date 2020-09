Poranny czy wieczorny prysznic? Co jest lepsze dla zdrowia?

Lubisz brać poranny prysznic, czy wolisz myć się przed pójściem spać? To nasza odwieczna debata. Mimo wszystkich postępów w nauce i zdrowiu nadal nie ma jasnej odpowiedzi na ten dylemat – tylko osobisty wybór. Możesz jednak wykorzystać naukę i studia, aby podjąć świadomą decyzję, kiedy powinieneś wziąć prysznic. Osoby preferujące poranny prysznic lubią zmywać nocny pot i resztki. Ponieważ niektórzy ludzie mocno się pocą podczas snu, zrozumiałe jest, że najlepszym rozwiązaniem jest zmywanie nocy i świeży początek dnia.

Zalety porannego prysznica

Argumentem za porannym prysznicem jest to, że zaczynasz dzień świeży i czysty. Prysznic orzeźwia i pobudza, więc jeśli trudno ci się obudzić rano, poranny prysznic może być dla ciebie lepszym wyborem. Czy wiesz, że wiele osób planuje swój dzień i zastanawia się nad swoimi problemami, gdy gorąca woda leje się na ich ciała? Naukowym argumentem przemawiającym za porannym prysznicem jest to, że gorąca woda aktywuje „fale mózgowe alfa”, które są znane z tego, że dają jasność co do sytuacji, z którymi musisz się zmierzyć. To w tych chwilach masz kilka minut, aby zastanowić się nad swoim życiem i „zmyć trochę negatywnych emocji”.

Zalety wieczornego prysznica

Jeśli wolisz zmywać bakterie i bud z całego dnia, prawdopodobnie preferujesz prysznic wieczorny. Ponadto mycie się przed pójściem spać może pomóc w stworzeniu dobrego nastroju na nocny odpoczynek. Badania wykazały, że jeśli weźmiesz kąpiel około półtorej godziny przed pójściem spać, poprawi to twoją zdolność do dobrego snu w nocy. Chociaż dotyczyło to w szczególności kąpieli, badanie skupiło się na cieple odczuwanym od wody, więc można je z łatwością zastosować to do kąpieli lub prysznica.

Czy wiesz, że w nocy twoje ciało się ochładza? Kiedy bierzesz prysznic, temperatura ciała podnosi się nieznacznie, co uruchamia proces ochładzania. Wieczorny prysznic ułatwia więc zasypianie, co jest idealne dla osób cierpiących na zaburzenia snu, takie jak bezsenność.

