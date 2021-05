Czy cewnikowanie boli? Wszystko, co trzeba wiedzieć o cewniku

Zakładanie cewnika kojarzone jest z dyskomfortem. Choć nie należy ono do najprzyjemniejszych, to czasami bywa koniecznością. Cewnikowanie znajduje zastosowanie na etapie diagnostyki oraz leczenia różnych schorzeń, jak również stosowane jest po zabiegach chirurgicznych. Z cewnikowaniem miało do czynienia większość pacjentów, którzy byli poddawani operacjom w znieczuleniu ogólnym.

Co to jest cewnik?

Cewnikowanie znane jest w medycynie od bardzo dawna. Cewnikiem nazywamy specjalną rurkę, która wprowadzana jest do wnętrza ciała pacjenta w celu umożliwienia odpływu np. moczu, jeżeli nie jest on możliwy w naturalny sposób. Cewnik może także służyć w celu:

podawania leków,

podawania kontrastu,

upuszczenia płynu,

odbarczenia (zmniejszenia ciśnienia),

dokonywania pomiarów dobowej ilości moczu.

Najbardziej znanym i najczęściej stosowanym cewnikiem, jest cewnik urologiczny, który występuje w kilku rodzajach. Wyróżniamy także cewniki zakładane do tętnic m.in. tętnicy płucnej lub udowej.

Kiedy stosowane jest cewnikowanie?

Cewnikowanie jest niezbędną czynnością medyczną w przypadku diagnostyki oraz leczenia różnych schorzeń. Znajduje ono zastosowanie m.in.:

w celu umożliwienia swobodnego odpływu moczu po zabiegach chirurgicznych,

w celu umożliwienia swobodnego odpływu moczu w schorzeniach układu moczowego,

w celu odprowadzania moczu bezpośrednio z moczowodów,

w celu odprowadzania płynów, które gromadzą się w narządach i jamach ciała,

w celu drenażu ran,

w celu wyrównania wysokiego ciśnienia płucnego.

Cewnikowanie układu moczowego to typowa procedura medyczna w przypadku pacjentów, którzy np. zapadli w śpiączkę lub zostali wprowadzeni w stan śpiączki farmakologicznej, pacjentów po udarach, kobiet poddawanych cesarskiemu cięciu, zabiegów chirurgicznych w obrębie układu pokarmowego, płciowego i moczowego, zastoju moczu w pęcherzu moczowym, schorzeń nerek.

Rodzaje cewników

Cewniki mogą różnić się pod względem budowy oraz sposobu wprowadzania do ciała. W większości przypadków to wykonane z odpowiednich materiałów i zakończone woreczkiem zbiorczym rurki, które wprowadzane są do pęcherza moczowego lub moczowodów przez cewkę moczową. Cewnikowanie może odbywać się także poprzez powłoki ciała i prowadzić bezpośrednio do pęcherza. W medycynie stosowane są także cewniki żylne służące w celu dializowania pacjentów z uszkodzonymi lub nieprawidłowo funkcjonującymi nerkami oraz cewniki zakładane poprzez tętnice.

Czy cewnikowanie boli?

Samo cewnikowanie nie jest bolesne. Dyskomfort może być odczuwany podczas zakładania cewnika, jednak coraz częściej w czasie przeprowadzania tej procedury medycznej stosowane jest znieczulenie. Nieprzyjemne może być także wyciąganie cewnika. Pacjenci korzystający z cewnika przez dłuższy czas mogą odczuwać dyskomfort związany przede wszystkim z koniecznością poruszania się. Dolegliwości bólowe oraz inny dyskomfort związany z cewnikowaniem przez cewkę moczową trzeba skonsultować z lekarzem, bo może on wskazywać na stan zapalny.

Zakażenia podczas cewnikowania nie należą do rzadkości i mogą być związane zarówno z atakiem bakterii szpitalnych, jak i nieprawidłowym korzystaniem z cewnika w warunkach domowych.

W przypadku pacjentów, którzy korzystają z cewnika na co dzień, konieczne jest przestrzeganie zasad higieny podczas opróżniania woreczków na mocz, jak również kontrolowanie czystości okolicy cewki moczowej. Możliwe jest także wystąpienie powikłań związanych z cewnikowaniem np. zakażeń układu moczowego i gruczołu krokowego. W przypadku długotrwałego cewnikowania dość często dochodzi do przerostu cewki moczowej.

Czytaj też:

Zapalenie pęcherza w ciąży: objawy i leczenie