Google blokuje dostęp do usług aborcyjnych? Tak twierdzi brytyjska organizacja

Wieści na temat działania nowego algorytmu dotarły za sprawą organizacji Women on Web, która odnotowała radykalny spadek liczby odwiedzających witrynę. Społeczność ta łączy kobiety z krajów, w których aborcja jest nielegalna lub ograniczona z lekarzami na całym świecie, oferując łatwiejszy dostęp do aborcji farmakologicznej.

Zmiana algorytmu wypłynęła na wyszukiwanie wyników dotyczących aborcji

Po zmianie algorytmów w maju 2020 roku serwis na jakiś czas stracił 80% ruchu, z kolei do grudnia 2020 udało się odzyskać ok. 30%. Organizacja twierdzi, iż do dziś nie odzyskała ilości użytkowników sprzed zmiany algorytmu.

„To przygnębiające, ponieważ ludzie, którzy do nas docierają, są dyskryminowani w usługach lub całkowicie zablokowani w dostępie do usług. Te nierówności są utrwalane w Internecie. Majowa aktualizacja była wywołana pandemią, ale ta aktualizacja zdecydowała również, że dostarczana przez nas treść nie odnosi się już do zapytań wyszukiwania osób potrzebujących aborcji” – skomentowała Venny Ala-Siurua, dyrektor operacyjna Women on Web.

Kobieta wyraziła ubolewanie, że „tak niewielka grupa ludzi decyduje o tym, co trafi do algorytmu”.

Women on Web wspiera polskie kobiety

Organizacja odniosła się także do sprawy polskiej oferując „dostęp pocztowy do pigułek aborcyjnych i poufne wsparcie wolontariuszek”. W samym 2021 roku miała odebrać ponad 10 000 wiadomości z Polski dotyczących zmiany ustawy aborcyjnej. Women on Web, nazywają ustawę jako „drakońską”, zdecydowała się nawet „dostarczać bezpłatne pigułki aborcyjne Polkom z wadami rozwojowymi płodu i zapewniać ścisły nadzór każdemu, kto potrzebuje takiej usługi”.

Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała, że w krajach rozwijających się kobiety umierają z powodu komplikacji spowodowanych nielegalną aborcją co osiem minut. Szacuje się, że każdego roku na świecie ma miejsce około 25 milionów niebezpiecznych aborcji, co jest jednym z największych czynników śmiertelności kobiet na całym świecie.

Czytaj też:

Dramatyczna historia ciężarnej kobiety. Lekarka: „Kaju Godek, możesz być z siebie dumna”Czytaj też:

5 chorób, na które najczęściej zapadają kobiety. Jedna z nich jest wyjątkowo trudna w diagnozie