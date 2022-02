Homeopatia – metoda medycyny alternatywnej. Na czym polega i czy jest bezpieczna?

Leki homeopatyczne znajdują zastosowanie w leczeniu oraz łagodzeniu dolegliwości różnych schorzeń. Stosowane są zarówno w przypadku chorób przewlekłych, jak i np. w sezonowych infekcjach górnych dróg oddechowych oraz alergiach. Popularność homeopatii od wielu lat rośnie, jednak nadal bywa ona mylona z ziołolecznictwem. Jak naprawdę działa homeopatia? Jaka jest jej skuteczność i czy jest bezpieczna?

Homeopatia – podstawowe informacje

Substancje roślinne, mineralne i zwierzęce były stosowane w celach leczniczych od zarania dziejów, stanowiąc fundament medycyny naturalnej (niekonwencjonalnej), a ich wpływ na zdrowie określano jedynie na podstawie obserwacji. Metodą prób i błędów poznawano zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływanie na organizm np. naparów przygotowywanych z korzeni, liści, łodyg, owoców i innych części roślin. Zauważono, że niektóre substancje pochodzenia zwierzęcego, roślinnego i mineralnego mogą poprawiać złe samopoczucie i ogólny stan zdrowia, jednak jest to możliwe, gdy przygotowane z nich leki naturalne, podawane są w określony sposób. Tyczy się to także roślin, które zawierają w swoim składzie różne toksyny. Tak powstała homeopatia, która obecnie stosowana jest na całym świecie.

Homeopatia bazuje na zdobywanej przez wieki wiedzy na temat działania poszczególnych substancji chemicznych, które znajdziemy m.in. w roślinach. Stosowana jest w celu pobudzenia układu immunologicznego. Zdaniem homeopatów, choroby trzeba leczyć substancjami, które wywołują podobne dolegliwości. To stosowana w homeopatii klasycznej zasada podobieństwa.

Na czym polega terapia lekami homeopatycznymi?

Choć może się to wydawać dziwne, leczenie homeopatyczne polega na podawaniu osobom chorym substancji, które u zdrowych osób wywołują objawy chorobowe. Co ważne, w homeopatii dobiera się leki pochodzenia naturalnego w sposób, który pozwala zadbać o cały organizm. Holistyczne podejście do leczenia homeopatycznego pomaga przywrócić równowagę, czyli homeostazę organizmu, której zaburzenia są jednym z czynników wywołujących chorobę. Oznacza to, że każdy preparat homeopatyczny dobierany jest indywidualnie dla danego pacjenta.

Homeopata z wiedzą medyczną dobiera krople, tabletki lub granulki homeopatyczne z uwzględnieniem wielu kryteriów, które nie są brane pod uwagę w terapii lekami konwencjonalnymi, czyli m.in. ogólnego stanu zdrowia fizycznego i zdrowia psychicznego, cech charakteru, wieku, skłonności do występowania różnych dolegliwości, wyglądu zewnętrznego, który jest dla homeopaty bardzo ważną wskazówką, historii chorób pacjenta i jego bliskich. Homeopata uwzględnia więc wszystkie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na wystąpienie u konkretnego pacjenta określonych schorzeń oraz dolegliwości zdrowotnych.

Zgodnie z zasadami homeopatii, każdy człowiek jest indywidualną jednostką, dlatego środki homeopatyczne nie powinny być stosowane bez konsultacji ze specjalistą. Nie powinno się także stosować preparatów, które zostały zalecone bliskim, gdyż mogą one okazać się nieskuteczne.

Czy leki homeopatyczne dostępne są bez recepty?

W Polsce homeopatia jest stosowana od dawna. W aptekach dostępne są produkty homeopatyczne pochodzenia naturalnego, które możemy kupić bez recepty oraz na receptę, jednak nie są one refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wielu lekarzy stosuje leki homeopatyczne jako wsparcie leczenia konwencjonalnego. Możemy znaleźć liczne opinie na temat ich skutecznego działania, ale należy pamiętać, że dobry homeopata nie neguje zasadności stosowania konwencjonalnych terapii i nie namawia do zaprzestania przyjmowania farmaceutyków.

Historia homeopatii i produkcji preparatów homeopatycznych

Homeopatia ma bardzo długą historię. Za ojca tej metody leczenia niekonwencjonalnego uznawany jest niemiecki lekarz Samuel Hahnemann. Podczas wieloletnich badań zauważył on interesującą zależność – stosowana w leczeniu malarii chinina wywoływała u osób zdrowych objawy tej choroby. Co więcej, podczas praktyki medycznej wielokrotnie obserwował, że podobne w objawach choroby, które przebiegają jednocześnie, w nietypowy sposób wpływają na pacjenta. Badał m.in. chorych na przewlekłe choroby oczu, u których podczas zakażenia wirusem ospy, ustępowały objawy chorób narządu wzroku. Na podstawie tych i innych obserwacji, wywnioskował, że silniejsza choroba może zatrzymać rozwój choroby o łagodniejszym przebiegu. Zależność ta nie dotyczy schorzeń o odmiennych objawach.

Samuel Hahnemann podawał swoim pacjentom substancje roślinne, które wywoływały podobne objawy do objawów leczonego schorzenia. I właśnie na podstawie jego obserwacji została sformułowanie zasada podobieństwa, która do tej pory stosowana jest w homeopatii. Już Hipokrates uważał, że „podobne należy leczyć podobnym”, a jest on uważany za ojca współczesnej medycyny konwencjonalnej.

Jak działa leczenie homeopatyczne?

Najprościej rzecz ujmując – leki homeopatyczne działają jak „silniejsza choroba”, co prowadzi do ustąpienia objawów choroby o łagodniejszym przebiegu. Naturalnie występujące substancje roślinne, mineralne i zwierzęce pozwalają na zastosowanie różnych organicznych związków chemicznych w leczeniu i łagodzeniu objawów rozmaitych schorzeń przewlekłych oraz m.in. infekcji wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych.

Leczenie homeopatyczne a opinia WHO

Na temat homeopatii zostały wydane różne opinie, m.in. swoje stanowisko w tej sprawie zajęło WHO. Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia homeopatia jest jednym z działów medycyny alternatywnej i komplementarnej (CAM), która może stanowić ważny element opieki zdrowotnej m.in. w przypadku pacjentów uczulonych na farmaceutyki. Co więcej, CAM powinno się wspierać w rozwoju ze względu na występowanie problemów m.in. w leczeniu zakażeń drobnoustrojami, które uodparniają się na działanie farmaceutyków.

Jak działają preparaty homeopatyczne?

Działanie homeopatii opiera się na prowadzonych przez setki lat obserwacjach. Jako metoda leczenia niekonwencjonalnego homeopatia znana jest od ponad 200 lat. Jak już zostało wspomniane, leki homeopatyczne wywołują objawy „silniejszej choroby”, które są tożsame z objawami obserwowanymi u pacjentów. Wprowadzenie do organizmu substancji naturalnego pochodzenia, która wywołuje u osób zdrowych objawy podobne do objawów leczonej choroby, pozwala przywrócić homeostazę organizmu. Każdy lek homeopatyczny ma określone wskazania do stosowania, jednak w przypadku homeopatii lek nie działa na określony objaw, np. redukując stan zapalny, ale dopasowuje się do symptomów choroby.

Działanie homeopatii może wydawać się nieco zawiłe, jednakże substancje pochodzenia naturanego pozwalają skutecznie stymulować pracę układu immunologicznego, który odpowiada za procesy leczenia wszystkich chorób. Leki homeopatyczne, wywołując odpowiednią reakcję, neutralizują proces chorobowy, prowadząc do poprawy stanu zdrowia bez wysąpienia działań niepożądanych.

Stosowanie homeopatii wspiera proces leczenia, łagodzi uciążliwe objawy oraz skraca czas trwania choroby, co zostało potwierdzone na podstawie obserwacji oraz badań. Leki homeopatyczne zostały oficjalnie dopuszczone do obrotu m.in. na terenie UE. W Polsce oraz innych krajach, gdzie homeopatia jest jedną z częściej stosowanych metod leczenia CAM m.in. we Francji, na Słowacji i w Austrii, leki homeopatyczne mają taki sam status, jak dostępne w aptekach inne medykamenty.

Co niezwykle ważne – nie wchodzą one w interakcje z farmaceutykami, dzięki czemu mogą być stosowane w celu wsparcia naturalnych terapii. Nie zaobserwowano także negatywnego wpływu homeopatii na organizm, co ma związek ze stosowaniem substancji organicznych w małych dawkach.

Podczas produkcji leków homeopatycznych naturalne substancje, które wywołują określone objawy, są wielokrotnie rozcieńczane i mieszane w celu zwiększenia skuteczności ich działania. W rezultacie gotowy lek (krople doustne, granulki i tabletki homeopatyczne) ma w większości naturalny skład i zawiera jedynie śladowe ilości wykorzystanych w czasie jego produkcji związków, dzięki czemu może wywołać jedynie niegroźną reakcję organizmu, której celem jest wsparcie działania naturalnych mechanizmów obronnych.

Czy leki homeopatyczne są bezpieczne?

Ze względu na brak efektów ubocznych terapii oraz szkodliwych interakcji z innymi lekami, współczesna homeopatia jest uznawana za bezpieczną metodę medycyny alternatywnej. W celu wykorzystania naturalnego potencjału stosowanych do przygotowania preparatów substancji lek homeopatyczny powinien być dobierany do indywidualnych potrzeb stosującej go osoby.

Dostępne w sprzedaży leki homeopatyczne są przepisywane przez lekarzy m.in. pediatrów, stanowiąc wsparcie w leczeniu wielu schorzeń. Nie tylko wpływają na zwiększenie odporności organizmu i aktywują naturalne procesy walki z chorobą, ale także szybko i skutecznie łagodzą uciążliwe objawy choroby oraz skracają czas ich trwania.

Stosowanie leków homeopatycznych uważane jest za bezpieczne, co potwierdza częste zalecanie tego typu terapii kobietom ciężarnym, u których podawanie niektórych farmaceutyków może być niebezpieczne dla rozwijającego się płodu. Homeopatia stosowana jest także u niemowląt, małych dzieci, czyli grup pacjentów szczególnego ryzyka. Co warto podkreślić – nie mówimy tutaj o stosowaniu homeopatii na własną rękę, ale o lekach przepisanych przez lekarza lub poleconych przez farmaceutę.

Trzeba jednak pamiętać, że skuteczność działania homeopatii opiera się na właściwym doborze leku, dlatego warto skonsultować przyjmowanie konkretnego preparatu z homeopatą. Jest to szczególnie ważne w przypadku np. ostrych chorób przewlekłych. Konsultacja ze specjalistą pozwoli na dobór terapii, która będzie dopasowana nie tylko do występujących u pacjenta objawów, ale także innych czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które oddziałują na jego organizm.

Choć homeopata może zadawać nam dziwne pytania np. o to, jakie są nasze ulubione potrawy lub muzyka, a także analizować nasz wygląd zewnętrzny, to zebranie wywiadu pozwala na zastosowanie terapii celowanej w konkretne schorzenie. Dzięki temu stosowany lek homeopatyczny okazuje się skuteczny, a objawy chorobowe nie są jedynie redukowane na krótki czas. Co ważne, leki homeopatyczne wpływają w pozytywny sposób na ogólną kondycję organizmu, pozwalając nie tylko na aktywację naturalnych mechanizmów obronnych, ale także wspomagając regenerację w czasie trwania choroby i po jej ustąpieniu. Dzięki temu pomagają powrócić do pełni sił oraz redukują zmęczenie związane z osłabieniem organizmu po np. długotrwałych, wyniszczających terapiach antynowotworowych.

Jeszcze raz chcemy podkreślić, że terapia lekami homeopatycznymi nie wyklucza leczenia metodami konwencjonalnymi. Nie należy rezygnować z przyjmowania przez lekarza farmaceutyków i zabiegów medycznych, na rzecz stosowania homeopatii oraz innych metod medycyny alternatywnej.

Co konkretnie leczy homeopatia? Czy leki homeopatyczne usuną np. choroby układu oddechowego?

Możliwości zastosowania homeopatii są niezwykle szerokie. Metoda ta wykorzystywana jest w leczeniu częstych infekcji sezonowych, do których zaliczamy m.in. przeziębienie, grypę i infekcje grypopodobne, jak i w leczeniu chorób przewlekłych o różnym podłożu. Najczęściej homeopatię stosuje się jako wsparcie leczenia konwencjonalnego lub w przypadku braku możliwości zastosowania farmaceutyków, jednak w niektórych przypadkach, metoda ta pozwala uniknąć zastosowania preparatów, które prowadzą do powstawania licznych skutków ubocznych.

Dzięki skuteczności homeopatii możemy wspomóc organizm w walce z drobnoustrojami oraz pozbyć się uciążliwych dolegliwości, a także przywrócić homeostazę, gdy narządy i układy przestają funkcjonować w prawidłowy sposób. Ta metoda leczenia doskonale sprawdza się, gdy pojawią się m.in.:

schorzenia ginekologiczne,

zaburzenia hormonalne,

choroby typowe dla wieku dziecięcego,

nawracające infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych,

choroby układu pokarmowego,

stany zapalne układu moczowego,

choroba wieńcowa,

choroby narządu wzroku,

choroby narządu słuchu,

schorzenia układu nerwowego.

Homeopatia okazuje się skuteczna także w przypadku bardzo uciążliwych dolegliwości, które znacząco wpływają na komfort życia chorego oraz jego otoczenia (np. choroby skóry). Do takich dolegliwości zaliczamy m.in.:

łupież,

trądzik,

egzemę,

chrapanie,

nadpotliwość,

nieprzyjemny zapach z ust,

zaburzenia funkcji seksualnych,

bolesne miesiączkowanie,

nerwowość,

objawy menopauzy,

bezsenność.

Nie sposób wymienić wszystkich problemów zdrowotnych, które redukują preparaty homeopatyczne. Mogą być one stosowane w przypadku każdego schorzenia, problemów natury estetycznej, a także problemów związanych z psychiką. Coraz bardziej popularna staje się np. homeopatia na nerwicę, która jest obecnie zaliczana do grupy chorób cywilizacyjnych.

Leki homeopatyczne – lista

Lista leków homeopatycznych jest bardzo długa. Znajdziemy na niej preparaty homeopatyczne przeznaczone do stosowania w przypadku wystąpienia konkretnych objawów np. suchego kaszlu, bólu głowy, napadów złości, różnych alergii, zaparć, biegunek, gorączki itd. W Internecie dostępne są alfabetyczne spisy leków homeopatycznych, które znacznie ułatwiają korzystanie z potencjału homeopatii.

Podsumowując, homeopatia jest naturalną metodą leczenia i łagodzenia różnych dolegliwości, która opiera się na:

zasadzie podobieństwa,

indywidualnym doborze leków homeopatycznych,

dążeniu do przywrócenia homeostazy organizmu,

przygotowywaniu leków w specyficzny sposób.

Homeopatia zaliczana jest do bezpiecznych metod leczenia niekonwencjonalnego. Preparaty homeopatyczne nie wywołują zatrucia organizmu, nawet w dużych stężeniach oraz nie wchodzą i interakcje z farmaceutykami. Dzięki temu leki te mogą stanowić jeden z elementów terapii medycyny zintegrowanej, która staje się coraz bardziej popularna na całym świecie.

Czytaj też:

Polacy nieufni wobec nauki, w kwestii medycyny alternatywnej podzieleniCzytaj też:

Arnika – właściwości, zastosowanie i korzyści lecznicze